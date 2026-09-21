Les initiatives locales se multiplient pour réinventer l’accès à la culture

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Hanoi (VNA) - Des festivals redynamisés aux espaces de création émergents, en passant par une éducation artistique repensée, de nombreuses localités, guidées par la Résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, multiplient les initiatives pour ancrer les valeurs traditionnelles dans la vie moderne pour les rendre plus accessibles que jamais.

Dans le Nord, la bibliothèque de la province de Bac Ninh s’est transformée en vitrine culturelle, le 16 septembre dernier, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Bac Ninh – Convergence des traditions, façonnage de l’avenir ». Cet événement culturel majeur a été pensé pour mettre en lumière le riche patrimoine de la région de Kinh Bac, tout en célébrant ses récents succès en matière de développement régional.​

L’exposition présentait plus de 121 documents et images relatifs à la région de Kinh Bac, 114 ouvrages et documents retraçant l’histoire de la fondation et de la défense de la nation, ainsi que près de 100 images et documents illustrant les réussites de Bac Ninh dans les domaines du développement socio-économique, de l’éducation, de la santé, de la culture, de la science et de la technologie, et de la transformation numérique.​

Véritable voyage à travers le temps et la modernité, l’exposition a dévoilé une impressionnante collection de documents et d’images. Le public a ainsi pu découvrir plus de 121 pièces dédiées à la riche région de Kinh Bac, ainsi que 114 ouvrages retraçant l’histoire de la fondation et de la défense de la nation. Le parcours se refermait sur près de 100 documents illustrant les succès contemporains de Bac Ninh, qu’il s’agisse de développement socio-économique, d’éducation, de santé, de culture, de science, de technologie ou encore de transformation numérique.​

Mêlant archives visuelles et maquettes prospectives, l’exposition a jeté un pont entre le riche patrimoine historique de la province et ses ambitions de développement. Cet événement a non seulement ravivé la fierté locale, mais il a surtout mobilisé la jeunesse autour d’un enjeu crucial : la préservation et la valorisation de l’identité culturelle régionale.​

À Hanoi, l’Association des artistes de la scène du Vietnam a célébré, mardi 19 septembre, la 17e Journée de la scène vietnamienne, parallèlement à la traditionnelle cérémonie en hommage aux ancêtres fondateurs. Cet événement a offert aux artistes l’opportunité de célébrer leurs devanciers ainsi que leur public, tout en réaffirmant leur engagement à préserver et faire rayonner le patrimoine des arts de la scène traditionnels.​

Dans la métropole du Sud, cinquante ans de formation et de développement étaient le 17 septembre dernier au cœur du séminaire consacré au Théâtre de cai luong Trân Huu Trang, mettant en lumière le parcours de cette institution artistique incontournable de la vie culturelle locale. Au-delà du bilan historique, l’événement a également tracé les perspectives d’avenir de la troupe à travers une série de solutions concrètes pour assurer sa pérennité.

​Véritable institution depuis sa création en 1976, le Théâtre de cai luong Trân Huu Trang s’impose aujourd’hui comme le carrefour intergénérationnel des générations de comédiens, de dramaturges, de metteurs en scène et de musiciens. En fédérant ces forces créatives, l’établissement joue un rôle moteur dans la sauvegarde, la transmission et le rayonnement de cet art de théâtre rénové du Sud.​

Former la relève apparaît comme une priorité absolue pour pérenniser les arts de la scène. Selon l’Artiste du peuple Trinh Kim Chi, présidente de l’Association des arts de la scène de Hô Chi Minh-Ville, l’avenir de la profession repose sur la transmission du savoir-faire à une nouvelle génération de successeurs. Pour la responsable, il est crucial d’offrir aux jeunes talents les conditions nécessaires pour nourrir leur passion, tout en leur inculquant un sens aigu du dévouement et une solide éthique professionnelle.​

Par ailleurs, Trinh Kim Chi a souligné l’urgence de conquérir de nouveaux publics. Pour ce faire, le cai luong doit moderniser son approche esthétique en intégrant des techniques scéniques innovantes, sans pour autant renier ses racines traditionnelles.​

Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé un cap clair : conjuguer préservation et innovation, garder intacte l’essence et l’identité du cai luong (théâtre rénové) du Sud, et renouveler les techniques de mise en scène, les thématiques et les modes d’expression pour capter l’attention du public contemporain.​

Ces efforts s’articulent autour d’un vaste plan d’action qui intègre également la formation continue des équipes. En parallèle, l’accent est mis sur l’excellence de la création artistique et le renforcement des partenariats à l’étranger pour maximiser la visibilité des œuvres.​

Renouvellement d’approches éducatives et culturelles à l’ère numérique

L'espace est conçu de manière intimiste, permettant au public de savourer l'art et d'interagir directement avec les artistes. Photo: VNA

​L’essor fulgurant du numérique et de l’intelligence artificielle (IA) transforme les processus de création, de production et de consommation des produits culturels et artistiques. Face à cette transformation radicale des industries culturelles, le secteur de l’éducation et de la formation se voit contraint de réinventer ses programmes pour adapter les compétences de demain.​

Réunis lors du séminaire scientifique organisé le 18 septembre à l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville autour du thème «L’éducation artistique et culturelle dans le contexte de la transformation numérique et du développement des industries culturelles», les intervenants ont appelé à un changement de paradigme profond dans la formation.​

Selon eux, l’enseignement de ces disciplines ne peut plus se cantonner à la formation de simples praticiens mais doit désormais façonner une main-d’œuvre créative capable de maîtriser les nouvelles technologies et les outils numériques, de comprendre les dynamiques de marché, de gérer les produits culturels et de s’adapter à l’environnement numérique.

Le prof.associé-Dr Lâm Nhân, recteur de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, a fait remarquer qu’au-delà des connaissances spécialisées, les étudiants doivent se former à la gestion de projet, au traitement des données, à la diffusion de contenus en ligne, ainsi qu’aux enjeux de la propriété intellectuelle et de la collaboration interdisciplinaire.​

Par ailleurs, la Dr Nguyên Thi Thu Thuy, de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que l’intelligence artificielle n’est qu’un outil destiné à stimuler le potentiel créatif. En aucun cas elle ne doit s’affranchir du contrôle de son créateur. Sans un solide bagage en culture générale, une sensibilité esthétique aiguisée, un esprit critique affûté et une conscience aiguë de leur responsabilité sociale, les étudiants seront incapables de produire des œuvres dotées d’une véritable profondeur.

Le Politburo a décidé dans sa résolution n°80-NQ/TW promulguée le 7 janvier 2026 d’instituer officiellement le 24 novembre comme «Journée de la culture vietnamienne». Plus qu’une simple célébration, cet événement met en lumière le rôle central du patrimoine dans l’édification et le développement de la nation. Pour le public, elle transforme la culture en une expérience vivante, offrant à chacun un espace privilégié pour s’investir, créer et s’approprier ces valeurs communes.

Dans une lettre ouverte publiée le 14 septembre, le Département des arts du spectacle rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a invité l’ensemble des agences, organisations, entreprises, artistes et créateurs du secteur à s’associer à cet événement majeur, prévu le 24 novembre 2026.

​Portées par la résilience des festivals, la réinvention des arts traditionnels auprès du public et l’intégration du numérique à l’école, les valeurs culturelles sont non seulement préservées mais s’enrichissent aussi au cœur de la société contemporaine. Cette démarche donne corps aux orientations de la Résolution n°80-NQ/TW pour faire de la culture un véritable fondement spirituel, une ressource endogène et un moteur du développement durable. – VNA

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