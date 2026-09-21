La province de Tuyen Quang mise sur les produits agricoles et l’artisanat pour stimuler le tourisme

Tuyen Quang (VNA) - La province de Tuyen Quang multiplie les initiatives pour rapprocher la production agricole, la promotion des produits locaux et le développement du tourisme à travers le Festival des produits agricoles, des produits OCOP et de l’artisanat associé au tourisme – Tuyen Quang 2026, inauguré le 18 septembre par le Service provincial de l’Industrie et du Commerce.

Organisé pour la première fois à Tuyen Quang, le festival se tient du 18 au 24 septembre dans le quartier de Minh Xuan et réunit 120 stands d’entreprises et de coopératives venus de 17 provinces et villes du pays. Il comprend également six espaces communs consacrés aux démonstrations de l'artisanat de la province et 30 stands de restauration associés à une fête de la bière.

L’un des temps forts de la cérémonie d’ouverture a été la remise de la certification nationale OCOP 5 étoiles au thé Shan Tuyet Hong Thai (un bourgeon et une feuille), produit par la coopérative Son Tra, dans la commune de Hong Thai. Cette reconnaissance confirme la qualité et la valeur de cette spécialité de Tuyen Quang et ouvre de nouvelles perspectives de promotion, de mise en relation commerciale et d’élargissement des débouchés.

Le festival présente une large gamme de produits agricoles, de produits OCOP et d’articles artisanaux caractéristiques de différentes localités. Les activités d’exposition, de commerce et de mise en relation permettent aux entreprises et coopératives de rechercher de nouveaux partenaires et marchés et de rapprocher leurs produits des consommateurs.

Ouverture du Festival des produits agricoles, des produits OCOP et de l’artisanat associé au tourisme – Tuyen Quang 2026. Photo: VNA

Outre la promotion commerciale, le festival met en avant les richesses culturelles, les métiers artisanaux, la gastronomie et les produits emblématiques des différentes localités, contribuant ainsi à renforcer les liens entre production, commerce et tourisme.

Selon Hoang Anh Cuong, directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, cette première édition contribue à créer un nouvel espace de promotion et de commercialisation des produits agricoles et OCOP, tout en renforçant les liens entre entreprises, coopératives, partenaires, consommateurs et visiteurs. Elle contribue également à diversifier l’offre destinée aux habitants et aux touristes pendant les festivités de Thanh Tuyen 2026.

À travers ce festival, Tuyen Quang entend accroître la valeur de ses produits agricoles, OCOP et artisanaux, élargir leurs débouchés et promouvoir le développement d’activités commerciales liées au tourisme, tout en contribuant à faire connaître l’image, les produits et la culture de la province. -VNA