UNESCO : Le Vietnam démontre sa capacité à bâtir un consensus entre les nations

New York (VNA) - Le 4 septembre 2026, au siège des Nations unies à New York, la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la résolution proclamant la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" pour la période 2027-2036. Cette initiative, lancée et portée par le Vietnam, marque un jalon historique dans les efforts visant à promouvoir la culture comme moteur essentiel du développement durable à l’échelle mondiale.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, cette proclamation intervient à un moment stratégique où la communauté internationale s'efforce d'accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 tout en préparant les cadres de développement futurs. Il estime que cette décennie s'appuie sur les résultats de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable (MONDIACULT), constituant un pont essentiel pour renforcer la place de la culture et promouvoir sa reconnaissance comme un objectif autonome indépendant dans le programme de développement pour l'après-2030.

Pour traduire cette reconnaissance en actions concrètes, les pays doivent prendre des décisions tangibles concernant des politiques culturelles plus fortes, un financement durable, un soutien accru aux industries créatives, la protection de la diversité culturelle et l'intégration systématique de la culture dans les politiques économiques, sociales et environnementales. En définitive, le succès de cette Décennie se mesurera aux changements positifs observés dans la vie communautaire, à l'amélioration des conditions de vie des artistes et à la capacité de protéger l'identité et le patrimoine des populations.

Jonathan Wallace Baker se félicite le Vietnam pour avoir initié et élaboré cette initiative, et pour le large soutien qu'il a reçu de la communauté internationale. Après avoir obtenu un premier consensus de 72 États membres lors de la Conférence générale de l'UNESCO en 2025, la proposition vietnamienne a finalement été co-parrainée par 103 pays à New York.

Selon le responsable de l’UNESCO, cette initiative témoigne d'une importance internationale en répondant à une préoccupation commune : maximiser le rôle de la culture dans le développement durable, la cohésion sociale et la résilience. Le passage d’une idée du niveau national aux Nations Unies par le biais de l'UNESCO exige un dialogue constant et la capacité de bâtir des points de convergence entre des nations aux contextes très divers. Dans la prochaine phase, le rôle pionnier du Vietnam doit être renforcé par une mise en œuvre efficace, et l'UNESCO est désireuse de coopérer étroitement avec le Vietnam pour élaborer un plan d'action concret.

Dans la perspective de la mise en œuvre concrète de cette décennie, l’UNESCO et le Vietnam continueront de coopérer dans la consolidation des politiques culturelles et leur mise en œuvre, dans le contexte où Hanoï dispose déjà de bases solides avec la résolution 80-NQ/TW, une stratégie nationale de développement des industries culturelles d’ici 2030, la loi modifiée sur le patrimoine culturel et l’objectif d’une contribution des industries culturelles à hauteur de 7 % du PIB d’ici 2030.

L'UNESCO prévoit d'accompagner étroitement le pays à travers des conseils politiques, le partage de données, d'expertises techniques et de normes internationales pour transformer ces engagements en résultats tangibles. Ce partenariat se manifestera notamment par le renforcement du réseau de quatre villes créatives de l'UNESCO au Vietnam et par un projet de collaboration public-privé visant à élever le standard des secteurs industriels culturels créatifs nationaux pour la période 2025-2030.

En matière de transformation numérique, les priorités seront accordées à la création de bases de données culturelles fiables, la protection des données et des droits des communautés, l’élargissement de l’accès équitable et l’investissement dans les ressources humaines pour la gestion.

En s'appuyant sur des mécanismes de coopération Sud-Sud et triangulaire, le Vietnam entend non seulement s'inspirer des expériences mondiales, mais aussi contribuer activement à l'agenda culturel global, conclut Jonathan Wallace Baker. -VNA

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