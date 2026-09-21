Économie

Les liens culturels tissent la connectivité touristique entre le Vietnam et la Chine

Le tourisme constitue un domaine de coopération concret qui favorise la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples, tout en créant des opportunités de développement pour les localités et les entreprises.

La directrice adjointe de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) Phan Linh Chi s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
La directrice adjointe de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) Phan Linh Chi s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – L’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) veut poursuivre sa collaboration avec les autorités touristiques chinoises, notamment de la province du Yunnan, ainsi qu’avec les localités et les entreprises des deux pays, afin de promouvoir la coopération, de renforcer la connectivité et d’attirer des visiteurs vers les destinations du Vietnam et de la Chine.

La directrice adjointe de la VNAT, Phan Linh Chi, a tenu ces propos lors d’un événement de promotion touristique organisé dimanche 20 septembre au complexe paysager de Tràng An, dans le cadre de l’Année de la coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027.

Elle a souligné que le Vietnam et la Chine sont des pays voisins partageant de nombreuses similitudes culturelles et des traditions séculaires. Le tourisme est un domaine de coopération concret qui contribue à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples, tout en générant des opportunités de développement pour les localités et les entreprises.

La responsable a appelé les autorités touristiques et les entreprises des deux parties à intensifier les échanges d’informations sur le marché et à mieux cerner la demande des touristes, afin de concevoir des produits adaptés tout en garantissant la qualité des services et des expériences uniques.

Elle a également préconisé une meilleure coordination en matière de communication ainsi qu’un recours accru aux plateformes numériques et aux créateurs de contenu pour promouvoir le tourisme au Vietnam et au Yunnan de manière authentique et attrayante, en fournissant des informations pratiques sur les produits, les itinéraires et les services.

Le directeur adjoint du Département de la communication du Comité provincial du Yunnan du Parti communiste chinois et président du Bureau de la civilisation de la province du Yunnan, Peng Bin, a indiqué qu’au cours de l’année écoulée, les liens entre les filières café du Yunnan et du Vietnam avaient évolué, passant d’une simple « rencontre » à un « développement conjoint ».

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Un stand de café présenté par la province du Yunnan (Chine) lors de l'événement. Photo: VNA

Le Yunnan développe actuellement une zone industrielle transfrontalière sino-vietnamienne ainsi qu’un marché international de négoce de grains de café « Vietnam-Hekou », afin de favoriser l’essor de chaînes industrielles transfrontalières fondées sur un modèle où le Vietnam assure la production du café et la préfecture de Honghe sa transformation.

Soulignant l’approche originale du programme, qui associe café, patrimoine mondial et tourisme, Peng Bin a proposé aux deux parties de concentrer leurs efforts sur trois axes : allier café et patrimoine pour créer des itinéraires touristiques thématiques ; maintenir des échanges réguliers entre entreprises, jeunes et professionnels de la culture et du tourisme ; et mettre en relation artisans, designers et créateurs de contenu pour faire connaître les récits liés au patrimoine à travers des expériences autour du café.

Lors de cet événement, les participants ont assisté au lancement de plusieurs projets — notamment l’initiative « Le patrimoine mondial dans une tasse de café », portée par le Centre de communication internationale du Yunnan pour l’Asie du Sud et du Sud-Est — ainsi qu’à la présentation de nouveaux produits.

Dans le cadre du dialogue intitulé « Le patron de demain », chefs d’entreprise et managers ont partagé leurs expériences concrètes et leurs témoignages sur divers sujets : l’économie des espaces dédiés au café, ces établissements devenant des lieux incontournables prisés pour les photos sur les réseaux sociaux ; les nouvelles tendances du tourisme caféier, incluant excursions en montagne et découverte de la culture du café ; et les avancées du secteur grâce à la modernisation de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la culture du café jusqu’au développement du tourisme culturel. – VNA

source
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