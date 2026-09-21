Économie

Hô Chi Minh-Ville renforce la traçabilité halieutique pour contrer la pêche INN

Jusqu'au 15 septembre, tous les navires de pêche locaux avaient été enregistrés dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase) et que près de 95% des navires de 15 mètres ou plus étaient équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS).

Vue de la réunion du Comité directeur municipal de lutte contre la pêche INN, à Hô Chi Minh-Ville, le 21 septembre. Photo : VNA
Vue de la réunion du Comité directeur municipal de lutte contre la pêche INN, à Hô Chi Minh-Ville, le 21 septembre. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville accélère l’installation et l’utilisation du système électronique de documentation des captures et de traçabilité (eCDT), visant un déploiement sur tous les navires de pêche d’ici le 30 octobre 2026.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le contrôle de l’origine des produits de la pêche et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors d’une réunion du Comité directeur municipal de lutte contre la pêche INN, lundi 21 septembre, la directrice adjointe du Département municipal de l’agriculture et du développement rural, Pham Thi Na, a indiqué qu’au 15 septembre, tous les navires de pêche locaux avaient été enregistrés dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase) et que près de 95% des navires de 15 mètres ou plus étaient équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS).

Actuellement, 76,21% des navires de pêche utilisent l’eCDT pour les procédures d’entrée et de sortie au port. Les navires n’utilisant pas encore ce système sont principalement des bateaux opérant près des côtes lors de sorties de courte durée, notamment dans les zones de Cân Gio et Thanh An, où l’accès aux ports de pêche centralisés est difficile.

Une feuille de route est en cours d’élaboration pour achever la mise en œuvre de l’eCDT sur tous les navires de pêche au plus tard le 30 octobre, a précisé Pham Thi Na.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, a demandé que la mise en œuvre de l’eCDT aille au-delà de la simple installation logicielle, afin de garantir que les données relatives aux départs des navires, aux arrivées au port, aux volumes de débarquement et à la documentation des captures soient mises à jour de manière complète, rapide et vérifiable.

Pour les zones où les navires ne peuvent pas accéder facilement aux ports centralisés, les autorités municipales doivent aménager d’urgence des points de débarquement temporaires afin de faciliter le travail des pêcheurs tout en évitant les lacunes dans le suivi des captures, a-t-il déclaré.

Bui Minh Thanh a également appelé à passer d’une gestion fondée sur des documents papier à une gestion basée sur des données réelles, couvrant les navires, les voyages, les captures, les débarquements et les journaux de pêche.

Parallèlement à l’eCDT, Hô Chi Minh-Ville encourage l’utilisation de journaux de pêche électroniques, déjà adoptés par plus de 80% des navires. La ville vise une couverture totale d’ici le 30 novembre, soit avant l’échéance prévue. Les journaux numériques devraient permettre de réduire les saisies incomplètes ou inexactes et de générer des données cohérentes pour la certification de l’origine.

Les autorités municipales ont également mis en place des politiques de soutien aux pêcheurs pour couvrir les frais d’installation et d’utilisation des services de journaux de bord électroniques.

Toutefois, la numérisation de la certification se heurte encore à des obstacles techniques. Depuis le 1er juin, les ports de pêche délivrent des certificats électroniques pour les produits de la pêche via le système eCDT ; toutefois, les entreprises peuvent utiliser des matières premières couvertes aussi bien par des certificats papier qu’électroniques. Le système ne permettant pas encore d’émettre des certificats de capture électroniques pour les dossiers combinant ces deux types de documents, certains cas doivent encore être traités sur support papier.

Cela démontre la nécessité d’assurer une traçabilité complète tout au long de la chaîne, depuis les navires de pêche et les ports jusqu’à la certification pour la transformation et l’exportation, a souligné Pham Thi Na.

À l’approche de l’inspection de la Commission européenne (CE), M. Thanh a exhorté les organismes compétents à passer d’une simple communication sur la mise en œuvre à un contrôle de fond, exhaustif et continu, garantissant l’absence de lacunes dans les données.

Au 15 septembre, la ville avait mis à jour les zones de mouillage pour tous les navires à haut risque ainsi que pour ceux non autorisés à opérer, et prévoit d’achever l’installation de systèmes GPS sur l’ensemble de ces navires d’ici le 30 septembre.

Bui Minh Thanh a insisté sur le fait que la prévention de la pêche INN doit être menée de manière continue et non pas uniquement à l’approche des inspections. Il a appelé à définir des responsabilités, des délais et des mécanismes de suivi précis pour chaque organisme et localité, afin de remédier aux lacunes existantes et d’obtenir la levée du «carton jaune» imposé par la CE aux exportations vietnamiennes de produits de la pêche. – VNA

source
#pêche INN #Hô Chi Minh-Ville #pêche illicite
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