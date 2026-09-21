Vietnam-Inde : la capacité aérienne portée à 16.800 sièges par semaine

New Delhi (VNA) - Les voyageurs indiens disposeront de plus d'options pour se rendre au Vietnam durant la saison des fêtes, à la suite d'un accord conclu entre les deux pays autorisant leurs compagnies aériennes à accroître leurs fréquences et à augmenter la capacité de transport.



Cet accord, d'application immédiate, porte la capacité hebdomadaire maximale de 8.000 à 16.800 sièges. Cette extension intervient alors que les transporteurs des deux pays ont épuisé ou sont sur le point d'épuiser leurs droits de trafic actuels, sur fond de hausse de la demande de voyages entre les deux pays.



L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a affirmé que cette augmentation offrirait une marge importante pour attirer davantage de touristes indiens au Vietnam et vice-versa. Il a estimé que l'exploitation totale de cette capacité permettrait de doubler le nombre de visiteurs indiens au Vietnam d'ici un à deux ans, de 750.000 actuellement à 1,5 million par an. Selon le diplomate vietnamien, cette connectivité renforcée aura aussi un effet d'entraînement sur le commerce et les investissements, contribuant à concrétiser l'objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars d'ici 2030, fixé lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Inde en mai dernier.



Selon la société d'analyse Cirium, les compagnies indiennes IndiGo et Air India exploitent actuellement 30 vols par semaine vers le Vietnam, contre 48 pour les compagnies vietnamiennes. L'augmentation des capacités permettra à Vietnam Airlines et Vietjet d'ajouter des vols vers de grandes villes indiennes comme Delhi, Mumbai, Hyderabad et Kolkata, puis Chennai, tandis que Sun PhuQuoc prévoit également d'ouvrir des vols vers Mumbai.



S'exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Sharad HG, d'IndiGo Interglobal, a estimé que cette augmentation de capacité offrait un potentiel considérable pour la coopération touristique en particulier et la coopération bilatérale en général. Il s'agit de la deuxième augmentation du quota de sièges entre le Vietnam et l'Inde depuis 2024, témoignant du développement rapide de la coopération aérienne entre les deux pays. Cette évolution intervient alors que les pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, s'imposent comme des destinations de plus en plus prisées des touristes indiens, notamment à la faveur de l'assouplissement des formalités de visa. - VNA