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ASIAD 2026 : le Vietnam en quarts de finale du football féminin

L’équipe féminine du Vietnam s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’ASIAD 2026 après son match nul (0-0) face à la Thaïlande, le 21 septembre à Osaka.

Une joueuse vietnamienne dispute le ballon à une joueuse thaïlandaise. Photo : thanhnien.vn
Une joueuse vietnamienne dispute le ballon à une joueuse thaïlandaise. Photo : thanhnien.vn

Osaka (VNA) – Le Vietnam a fait match nul (0-0) face à la Thaïlande lors de son dernier match du groupe E du football féminin aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, disputé le soir du 21 septembre au stade Nagai d'Osaka, au Japon.

Ce nul a permis au Vietnam de se qualifier pour les quarts de finale en tant que l'une des deux meilleures équipes classées troisièmes.

Avant cette rencontre, ni le Vietnam ni la Thaïlande n'avaient engrangé le moindre point lors de leurs deux premiers matchs. Le Vietnam s'était incliné 1-2 face au Taipei chinois et 0-8 face au Japon, tandis que la Thaïlande avait subi une défaite 0-8 contre le Japon et une autre 0-1 face au Taipei chinois. Les deux équipes affichaient une différence de buts de -9, mais le Vietnam était mieux classé grâce au but inscrit face au Taipei chinois.

La situation a tourné à l'avantage du Vietnam après le match nul (0-0) entre le Myanmar et le Bangladesh, disputé plus tôt dans le groupe F. Il suffisait dès lors au Vietnam d'un match nul contre la Thaïlande pour devancer le Myanmar dans la course à l'une des deux places en quarts de finale réservées aux meilleures équipes classées troisièmes.

L’adversaire du Vietnam en quarts de finale sera déterminé à l’issue de la phase de groupes, en fonction du classement final des équipes.- VNA

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