Le dirigeant To Lam rencontre des experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis

New York (VNA) – Dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et la délégation de haut niveau du Vietnam ont rencontré, dans la matinée du 21 septembre (heure locale), à New York, des experts et intellectuels vietnamiens vivant aux États-Unis.



La rencontre a réuni des experts et intellectuels vietnamiens qui contribuent ou ont contribué de manière importante dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique, l’automatisation, les politiques publiques, la santé, la finance et la banque, la sécurité et la sûreté des données, les matériaux durables, les technologies financières (fintech), le commerce électronique...



Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a présenté au dirigeant To Lam et à la délégation vietnamienne les potentiels et les atouts des experts et intellectuels vietnamiens ainsi que de leurs réseaux aux États-Unis.



Les représentants des experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis ont formulé plusieurs propositions portant notamment sur les start-ups multinationales comme noyau permettant au Vietnam de jouer un rôle plus important dans la chaîne de valeur mondiale de l’IA ; les orientations pour 2030 et la vision à l’horizon 2045 pour l’intelligence artificielle au Vietnam ; le potentiel du Vietnam dans la recherche et le développement de drones ; les conditions nécessaires pour attirer les flux de capitaux mondiaux ; ainsi que les solutions visant à mobiliser et à connecter les ressources constituées par les experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis.



Prenant la parole lors de la rencontre, le dirigeant To Lam a salué les avis et propositions approfondis, responsables et concrets formulés par les experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis. Il a estimé que, dans les domaines des sciences et technologies, l’écart entre le Vietnam et les pays pionniers restait important et que le Vietnam ne maîtrisait pas encore de nombreuses technologies fondamentales. Les conditions consacrées à la recherche demeurent insuffisantes et les ressources humaines hautement qualifiées ne répondent pas encore aux besoins, ce qui exige des changements profonds.



Le Parti et l’État vietnamiens sont déterminés à remédier avec persévérance et détermination à ces limites, à créer des conditions favorables et à encourager les scientifiques à mener des recherches et à innover afin de mettre au point des produits concrets et efficaces. Dans l’immédiat, il convient de continuer à lever les obstacles à la mise en œuvre des politiques, de consacrer des investissements ciblés à la recherche et d’améliorer la qualité de la formation, tout en mettant en place des mécanismes appropriés pour faire face aux risques liés à la recherche scientifique.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a présenté les nouveaux éléments de la Résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l’étranger. Il a souligné que cette résolution réaffirmait que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie inséparable de la communauté nationale vietnamienne et une ressource stratégique importante pour le pays. La résolution souligne également la responsabilité du Parti et de l’État de veiller aux droits et intérêts légitimes et justifiés des Vietnamiens résidant à l’étranger et de les protéger. Elle accorde une grande importance à une attitude ouverte à l’égard des avis constructifs, y compris des points de vue différents, dans l’intérêt commun du pays. Le Parti et l’État souhaitent favoriser des échanges ouverts, au cours desquels ceux qui formulent des recommandations peuvent présenter pleinement leurs points de vue et ceux qui les reçoivent cherchent véritablement à les comprendre, afin de renforcer la confiance entre les deux parties.

Des experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis lors de la rencontre. Photo : VNA





Dans cet esprit, Tô Lâm a souhaité que les experts participent à la constitution de groupes de recherche, contribuent à la formation des jeunes et participent au choix de technologies adaptées aux besoins du Vietnam. Il les a également invités à partager leurs connaissances et expériences dans différents domaines, ainsi que les méthodes ayant donné de bons ou de mauvais résultats, afin de permettre au pays de disposer d’une vision plus complète.



Il a souligné que le choix de rentrer au Vietnam ou de continuer à travailler à l’étranger était lié à la carrière, à la famille et aux circonstances propres à chacun. Le Parti et l’État respectent ces choix. Ceux qui souhaitent rentrer au Vietnam doivent bénéficier d’un soutien leur permettant de stabiliser leur vie et de travailler à long terme. Ceux qui vivent à l’étranger peuvent également trouver des moyens de participer de manière pratique et adaptée à leur emploi du temps et à leurs responsabilités. Chacun avance à son propre rythme et sa contribution peut progressivement s’accroître avec son expérience et selon ses conditions.



Afin de permettre aux contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger de produire pleinement leurs effets, le dirigeant To Lam a demandé aux représentations diplomatiques vietnamiennes aux États-Unis, aux ministères des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, de l’Éducation et de la Formation, aux secteurs et organismes compétents de créer les meilleures conditions possibles à ces contributions.



Le dirigeant To Lam a souhaité que la consultation des intellectuels vietnamiens à l’étranger devienne une activité régulière. Après une période de coopération, les deux parties devront évaluer ensemble ce qui a été utile, les difficultés qui subsistent et les aspects à améliorer. Selon le dirigeant, une méthode de travail sérieuse et axée sur les résultats permettra de renforcer la confiance et d’encourager les experts à poursuivre leur engagement. - VNA