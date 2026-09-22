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Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la coopération avec l’Université Stanford

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu, le 21 septembre à New York, la professeure Sarah Anne Soule, doyenne de la Stanford Graduate School of Business, afin de discuter des orientations de coopération dans la formation des dirigeants, l’innovation et l’intelligence artificielle.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et la professeure Sarah Anne Soule, doyenne de la Stanford Graduate School of Business, à New York. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et la professeure Sarah Anne Soule, doyenne de la Stanford Graduate School of Business, à New York. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis pour participer au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu, dans l’après-midi du 21 septembre (heure locale), à New York, la professeure Sarah Anne Soule, doyenne de la Stanford Graduate School of Business, relevant de l’Université Stanford, aux États-Unis.

Il a hautement apprécié le prestige et la position de l’Université Stanford en général et de la Stanford Graduate School of Business en particulier et a exprimé son intérêt pour les priorités promues par Stanford, notamment dans les domaines de la formation, du développement des capacités de leadership et de l’intelligence artificielle (IA).

Il a proposé que les deux parties concentrent leurs efforts sur trois domaines prioritaires de coopération. Premièrement, développer les capacités de leadership des cadres dirigeants et gestionnaires, des dirigeants d’entreprise et des personnes concernées, en lien avec les pratiques de gestion modernes et les réseaux internationaux. Deuxièmement, renforcer les capacités d’innovation et la maîtrise de l’IA, Stanford apportant son soutien au partage d’expériences et de connaissances dans les domaines de l’IA et de l’économie numérique, tout en mettant en relation l’écosystème d’innovation du Vietnam avec son réseau mondial d’experts, de fondateurs de start-up et d’investisseurs. Troisièmement, promouvoir les programmes de recherche et la coopération en matière d’innovation afin de faire du Vietnam un partenaire dans la co-innovation et la création de nouvelles valeurs.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a informé que le Vietnam accueillerait l’APEC en 2027 et souhaitait que Stanford participe en tant que partenaire du savoir, en contribuant aux activités dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du développement des ressources humaines, afin de promouvoir des connexions et des initiatives à valeur durable pour la région.

To Lam s’est également félicité de la signature d’un protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Stanford Graduate School of Business, ainsi que du projet de visite d’une délégation de cette école au Vietnam au début de 2027 pour mettre en œuvre les programmes de coopération prioritaires entre les deux parties. Il a estimé que cet accord constituait un point de départ pour des initiatives de coopération plus ambitieuses, assorties d’objectifs et de résultats clairs, répondant aux besoins et aux intérêts des deux parties.

La professeure Sarah Anne Soule a pleinement souscrit aux orientations de coopération présentées par le dirigeant To Lam. Elle s’est déclarée convaincue que les partenariats dans le domaine de l’enseignement du management créeraient des opportunités concrètes pour développer les capacités de leadership, renforcer les compétences des ressources humaines et approfondir la compréhension mutuelle entre les établissements de formation ainsi qu’entre le Vietnam et les États-Unis.

Sarah Anne Soule a affirmé son engagement à établir des relations de coopération fondées sur le respect mutuel, le partage des valeurs d’excellence dans l’éducation et la poursuite d’un objectif commun : former des dirigeants capables de relever les défis mondiaux de plus en plus complexes. Elle s’est déclarée convaincue que la signature et la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Stanford Graduate School of Business contribueraient à créer des opportunités de coopération substantielles et porteuses de sens, ayant un impact positif et servant les intérêts des deux parties.

Elle a invité To Lam à visiter l’établissement à une date appropriée. L'invitation a été acceptée.

Lors de la rencontre, en présence de To Lam, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et la professeure Sarah Anne Soule ont échangé le protocole d’accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et Stanford Graduate School of Business. - VNA

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