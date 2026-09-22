Le Vietnam renforce ses atouts pour attirer les IDE de nouvelle génération

Hanoï (VNA) - La Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers vise à attirer une nouvelle génération d’investissements directs étrangers (IDE), en mettant l’accent sur les hautes technologies, l’innovation et les infrastructures. Au cours des huit premiers mois de l’année, les IDE décaissés ont atteint 17,25 milliards de dollars, leur plus haut niveau pour cette période depuis cinq ans, témoignant du renforcement de l’attractivité du Vietnam grâce à de nouveaux atouts.



Politiques et infrastructures renforcent l’attractivité



Selon l’Office national des statistiques, les IDE décaissés au cours des huit premiers mois de 2026 ont atteint 17,25 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an. L’industrie manufacturière et de transformation est restée en tête avec 14,24 milliards de dollars, soit 82,6 % du total.



L’afflux de capitaux vers la production de haute technologie stimule la demande de terrains industriels, d’usines, d’entrepôts et de services logistiques, tout en imposant des exigences accrues en matière de climat des affaires et d’infrastructures de production.



Alors que les coûts de main-d’œuvre, la disponibilité des terrains et la situation géographique étaient autrefois considérés comme les principaux atouts du Vietnam, les investisseurs accordent désormais une importance croissante à la transparence des politiques, à la qualité des infrastructures et au bon fonctionnement de l’écosystème industriel.



Cette orientation se reflète également dans la Résolution n°10-NQ/TW, qui privilégie les IDE de nouvelle génération, les hautes technologies, l’innovation et le développement durable. Le texte prévoit également le développement d’un écosystème d’investissement cohérent, associé au marché des capitaux, aux centres financiers internationaux, aux zones de libre-échange, aux zones économiques et industrielles ainsi qu’aux infrastructures logistiques.



La Loi révisée sur l’investissement et le décret n°96/2026/ND-CP précisant et guidant l’application de certaines dispositions de cette loi contribuent à rendre le climat d’investissement plus transparent, favorable et compétitif. Un mécanisme de « procédure spéciale d’investissement » applicable à certains projets dans les zones industrielles, économiques et de haute technologie vise à raccourcir les délais de mise en œuvre, sur la base d’engagements de conformité à la réglementation.



Les mesures incitatives sont également étendues pour des secteurs technologiques stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données et la 5G, ainsi qu’aux zones de libre-échange...



Parallèlement aux réformes institutionnelles, les infrastructures de transport et de logistique sont développées afin de renforcer les connectivités interrégionales.



Pour les entreprises manufacturières, les infrastructures de transport déterminent non seulement l’accès aux usines, mais influencent aussi les délais d’acheminement des matières premières et des produits ainsi que les coûts logistiques. L’amélioration des réseaux interrégionaux devient ainsi un élément de la compétitivité des localités dans l’attraction des IDE.



L’immobilier industriel s’adapte aux nouveaux flux de capitaux



L’amélioration des politiques et des infrastructures s’accompagne d’une expansion de l’offre immobilière industrielle. Dans le Nord, au deuxième trimestre 2026, la superficie cumulée des zones industrielles dépassait 25.200 ha, en hausse de 15,7 % sur un an.



Alors que les terrains disponibles se raréfient sur certains marchés clés, les usines et entrepôts à plusieurs étages apparaissent comme une solution permettant d’optimiser l’utilisation du foncier.



Au lieu de se limiter à l’extension des zones industrielles existantes, dont beaucoup fonctionnent depuis 20 à 30 ans, la nouvelle offre tend à se développer dans des localités qui anticipent l’amélioration des infrastructures et l’arrivée de nouveaux capitaux. Cette évolution montre que le marché industriel vietnamien dispose encore d’un important potentiel de développement.



Alors que les IDE se concentrent de plus en plus sur l’électronique, les semi-conducteurs et les secteurs de haute technologie, la concurrence dans l’immobilier industriel ne repose plus seulement sur le foncier ou les loyers. La qualité des usines, les connectivités logistiques, les infrastructures techniques et l’environnement réglementaire jouent désormais un rôle étroitement lié au choix d’implantation des investisseurs.



Des politiques aux infrastructures en passant par l’immobilier industriel, les avantages du Vietnam dans l’attraction des IDE évoluent ainsi vers la création d’un écosystème de production plus cohérent, au-delà des seuls coûts et de la disponibilité du foncier. -VNA