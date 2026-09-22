Politique

Le dirigeant To Lam rencontre des amis américains

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a rencontré le 21 septembre à New York des amis américains ayant apporté leur soutien au Vietnam et contribué au développement des relations entre les deux pays.

Le secrétaire général et président To Lam (centre) remet à titre posthume l'Ordre de l'Amitié à ses amis américains. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam (centre) remet à titre posthume l'Ordre de l'Amitié à ses amis américains. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis pour participer au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, accompagné d’une délégation de haut rang du Vietnam, a rencontré, dans l’après-midi du 21 septembre (heure locale), à New York, des amis américains.

Cette rencontre, placée sous le thème « Cultiver l’amitié – Construire l’avenir », a été organisée conjointement par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’ambassade du Vietnam aux États-Unis et la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Elle a réuni des membres du Parti communiste des États-Unis, des amis de gauche, des anciens combattants, des représentants d’organisations caritatives et humanitaires... ayant apporté un soutien précieux au Vietnam et continuant à œuvrer en faveur des relations Vietnam–États-Unis.

Lors de la rencontre, plusieurs participants ont exprimé leur impression face aux réalisations du Vietnam en matière de développement ces dernières années. Ils ont évoqué les contributions positives du Vietnam à l’indépendance, à la paix, à la réparation des séquelles de la guerre et au développement national, ainsi qu’au renforcement des relations Vietnam–États-Unis.

S'exprimant à cette occasion, le dirigeant To Lam a affirmé que le peuple vietnamien n’oubliait pas ceux qui s’étaient tenus à ses côtés durant les années les plus difficiles. Il a souligné qu’après la fin de la guerre, nombre d’entre eux avaient continué à rester attachés au Vietnam, contribuant patiemment à panser les blessures de la guerre, à aider les personnes qui avaient autrefois été des deux côtés à mieux se comprendre et à promouvoir les relations entre les deux pays alors que de nombreux obstacles subsistaient. Aujourd’hui encore, cet engagement se poursuit dans de nombreux domaines : la réparation des séquelles de la guerre, la prise en charge des personnes handicapées, le soutien à l’éducation et à la santé, ainsi que la mise en relation de personnes souhaitant travailler avec le Vietnam. Nombre d’entre eux ont consacré une grande partie de leur vie à ces activités.

Évoquant les efforts entrepris par le Vietnam et les défis qui restent à relever afin d’améliorer les conditions de vie de sa population, To Lam a indiqué que le Vietnam était déterminé à atteindre son objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur. À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé à revenu élevé et de construire un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, puissant, civilisé et heureux, avançant résolument sur la voie du socialisme.

Ces dernières années, le Vietnam a réorganisé l’espace de développement, restructuré son appareil organisationnel, réexaminé et amendé les réglementations qui se chevauchent, supprimé les procédures inutiles et accéléré le traitement des dossiers dans l’environnement numérique. Le pays s’efforce de créer de meilleures conditions pour que les citoyens et les entreprises puissent investir, exercer leurs activités et promouvoir leurs initiatives. Il s’attache également à réformer les mécanismes afin de donner aux chercheurs davantage de possibilités d’innover, tout en réduisant les contraintes liées à des procédures inadaptées.

Le dirigeant To Lam a souligné que, dans toutes ces transformations, le Parti et l’État plaçaient toujours au centre les conditions de vie de la population. Les réformes doivent aller de pair avec la protection sociale, la protection de l’environnement et l’attention portée aux personnes vulnérables. Il a demandé aux organismes compétents d’accorder une attention particulière à la réception, à l’examen et au retour d’information concernant les avis et suggestions.

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Délégués assistant à la rencontre entre le secrétaire général et président To Lam et ses amis américains. Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a également souligné que plus d’un demi-siècle après la fin de la guerre, certaines familles attendaient toujours des nouvelles de leurs proches, que les victimes de l’agent orange continuaient d’avoir besoin de soins et que certaines zones restaient contaminées par les bombes, les mines et la dioxine. Pour les personnes qui vivent encore avec ces pertes, toute aide apportée en temps opportun est particulièrement précieuse.

Il a indiqué que le Vietnam mobilise des ressources pour mettre en œuvre la « Campagne des 500 jours et nuits » destinée à rechercher, rapatrier et identifier les restes des soldats tombés au combat. Il souhaite continuer à bénéficier de leur aide pour établir des contacts, partager des documents et des données ainsi que leur expérience dans l’exploitation des bases de données, afin d’obtenir de nouveaux résultats dans la recherche et l’identification des personnes tombées au combat. De son côté, le Vietnam continuera à coopérer étroitement et à créer des conditions favorables aux recherches concernant les militaires américains portés disparus pendant la guerre.

Le leader du Parti et le chef d'État To Lam a souhaité poursuivre, avec les amis américains, les efforts visant à prendre soin des personnes qui subissent encore les conséquences de la guerre, à rendre les zones contaminées plus sûres et à aider davantage de familles à retrouver leurs proches.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a remis l’Ordre de l’Amitié à plusieurs amis américains.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu plusieurs objets et souvenirs de guerre offerts par des représentants de la Texas Tech University. - VNA

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