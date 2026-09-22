Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a rencontré le 21 septembre le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations bilatérales.

Le dirigeant To Lam (gauche) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam (gauche) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York. Photo : VNA

New York (VNA) - Le 21 septembre (heure locale), en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif des relations bilatérales.

Le dirigeant vietnamien a félicité la Turquie pour être devenue partenaire de dialogue à part entière de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), saluant et soutenant sa participation et son engagement auprès de l’ASEAN. Il a apprécié les avancées positives enregistrées ces derniers temps dans les relations entre les deux pays, estimant que, compte tenu de leurs nombreuses similitudes et de la complémentarité de leurs économies, les deux parties devraient renforcer leur coopération et promouvoir leur rôle dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Les deux dirigeants sont convenues de continuer à consolider la confiance politique, en vue d’élever prochainement les relations Vietnam–Turquie à un nouveau cadre de partenariat, donnant ainsi un nouvel élan à la coopération bilatérale. Les deux parties devraient également œuvrer à porter leurs échanges commerciaux à 4 milliards de dollars, notamment en obtenant de la Turquie la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, en favorisant l’ouverture réciproque des marchés et en limitant les barrières commerciales.

Le dirigeant To Lam a proposé d’élargir la coopération dans des domaines stratégiques et à fort potentiel tels que l’industrie de défense et la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs comme les produits halal, les sciences, les technologies, la logistique et la coopération entre collectivités locales.

Le président Recep Tayyip Erdogan, pour sa part, s’est dit impressionné par les réalisations économiques du Vietnam ces dernières années ainsi que par ses orientations de développement pour la période à venir. Il a souligné que le Vietnam et la Turquie jouent un rôle important dans leurs régions respectives et proposé aux deux pays de renforcer leur coordination et de contribuer de manière responsable aux efforts de paix et au règlement des conflits au Moyen-Orient.

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La rencontre entre le dirigeant To Lam et le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York. Photo : VNA



Les deux parties sont convenues de renforcer les consultations, la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, de promouvoir leur rôle de passerelle pour favoriser la coopération et le multilatéralisme, de défendre le droit international et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. Elles sont également convenues de promouvoir les relations entre le Vietnam et le Groupe des principales économies développées et émergentes du monde (G20), ainsi qu’avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et entre la Turquie et l’ASEAN et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a invité le président Recep Tayyip Erdogan à effectuer une visite au Vietnam et à participer, en qualité d’invité, au Sommet de l’APEC en 2027. Le président turc a invité à son tour le dirigeant To Lam à participer à la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tiendra en Turquie. - VNA

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