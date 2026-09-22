Le Vietnam, membre actif et responsable des Nations Unies

Depuis son adhésion officielle à l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 20 septembre 1977, le Vietnam participe activement et de manière constructive aux activités de l’Organisation, notamment au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme, ainsi que dans les domaines du maintien de la paix, des affaires maritimes, de l’environnement et du développement durable.