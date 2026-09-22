Le Vietnam, membre actif et responsable des Nations Unies

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Le 20 septembre 1977, la séance d'ouverture de la 32e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York adopte la résolution reconnaissant officiellement le Vietnam comme membre de l'organisation. Photo : archives de la VNA
Le 20 septembre 1977, la séance d'ouverture de la 32e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York adopte la résolution reconnaissant officiellement le Vietnam comme membre de l'organisation. Photo : archives de la VNA
La cérémonie solennelle de levée du drapeau vietnamien au siège des Nations Unies, le 20 septembre 1977, marque l'entrée du pays au sein de la plus grande institution multilatérale au monde. Photo : archives de la VNA
La cérémonie solennelle de levée du drapeau vietnamien au siège des Nations Unies, le 20 septembre 1977, marque l'entrée du pays au sein de la plus grande institution multilatérale au monde. Photo : archives de la VNA
En tant que membre responsable de l’ONU, le Vietnam participe pleinement aux mécanismes de protection des droits de l'homme, une contribution reconnue et saluée par la communauté internationale. Photo : VNA
En tant que membre responsable de l’ONU, le Vietnam participe pleinement aux mécanismes de protection des droits de l'homme, une contribution reconnue et saluée par la communauté internationale. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (gauche) rencontre le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le 24 septembre 2024, à New York, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (gauche) rencontre le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le 24 septembre 2024, à New York, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo : VNA
Trois officiers de la Police vietnamienne reçoivent la médaille de maintien de la paix des Nations Unies en octobre 2023 pour leurs excellentes performances individuelles dans les missions de maintien de la paix au Soudan du Sud. Photo : VNA
Trois officiers de la Police vietnamienne reçoivent la médaille de maintien de la paix des Nations Unies en octobre 2023 pour leurs excellentes performances individuelles dans les missions de maintien de la paix au Soudan du Sud. Photo : VNA
Le Vietnam participe activement aux débats du Conseil de sécurité sur la protection des civils lors de conflits, contribuant ainsi à la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Photo : VNA
Le Vietnam participe activement aux débats du Conseil de sécurité sur la protection des civils lors de conflits, contribuant ainsi à la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Photo : VNA
Le 7 juin 2019, le Vietnam est élu membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021 avec un soutien quasi unanime de 192 voix sur 193 pays membres. Photo : VNA
Le 7 juin 2019, le Vietnam est élu membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021 avec un soutien quasi unanime de 192 voix sur 193 pays membres. Photo : VNA
Le 4 septembre 2026, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, avec le coparrainage de 103 pays, une résolution proclamant la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable 2027-2036". Sur la photo : l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, présente la résolution, une initiative portée par un groupe de pays moteurs, dont le Vietnam. Photo : VNA
Le 4 septembre 2026, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, avec le coparrainage de 103 pays, une résolution proclamant la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable 2027-2036". Sur la photo : l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, présente la résolution, une initiative portée par un groupe de pays moteurs, dont le Vietnam. Photo : VNA
Le président de la République Luong Cuong s'entretient avec le secrétaire général des Nations Unies António Guterres en octobre 2025. Photo : VNA
Le président de la République Luong Cuong s'entretient avec le secrétaire général des Nations Unies António Guterres en octobre 2025. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres lors de la cérémonie d'ouverture à la signature et la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) en octobre 2025. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres lors de la cérémonie d'ouverture à la signature et la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) en octobre 2025. Photo : VNA
La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables visent à mettre en œuvre des objectifs de réduction des émissions, de protection de l'environnement et de développement durable. Photo : VNA
La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables visent à mettre en œuvre des objectifs de réduction des émissions, de protection de l'environnement et de développement durable. Photo : VNA
La préservation des écosystèmes, à l’instar des mangroves de la lagune de Tam Giang à Huê, constitue une orientation stratégique pour lutter contre la dégradation de l’environnement, préserver la biodiversité et renforcer l’adaptation au changement climatique. Photo : VNA
La préservation des écosystèmes, à l’instar des mangroves de la lagune de Tam Giang à Huê, constitue une orientation stratégique pour lutter contre la dégradation de l’environnement, préserver la biodiversité et renforcer l’adaptation au changement climatique. Photo : VNA
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Le Vietnam, membre actif et responsable des Nations Unies

Depuis son adhésion officielle à l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 20 septembre 1977, le Vietnam participe activement et de manière constructive aux activités de l’Organisation, notamment au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme, ainsi que dans les domaines du maintien de la paix, des affaires maritimes, de l’environnement et du développement durable.

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#Organisation des Nations Unies #Conseil des droits de l'homme #Conseil de sécurité #maintien de la paix

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