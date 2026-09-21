Société

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA
Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Près de 800 délégués de 40 pays et territoires sont attendus les 8 et 9 octobre à Hanoï pour la Conférence internationale sur la coopération éducative à l’ère numérique, organisée par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation.

La conférence s’inscrit dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale (Résolution n° 57-NQ/TW), de développement de l’éducation et de la formation (Résolution n° 71-NQ/TW) et d’intégration internationale dans la nouvelle situation (Résolution n° 59-NQ/TW).

À ce jour, quelque 800 délégués de 40 pays et territoires se sont inscrits, parmi lesquels des représentants d’universités, d’organismes éducatifs et de grandes entreprises internationales telles que Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge et Oxford.

La conférence vise à renforcer la coopération internationale et l’intégration dans le domaine de l’éducation, à développer les partenariats entre les établissements vietnamiens et les universités et organismes éducatifs étrangers, ainsi qu’à partager des modèles, des méthodes et des technologies innovants dans l’enseignement, l’apprentissage et la gestion.

Par le biais d'échanges de politiques et d'expériences pratiques, l'événement ambitionne d'améliorer la qualité de la formation et de la recherche scientifique, de développer les compétences numériques des enseignants, des administrateurs et des étudiants, et d'aligner l'éducation sur les besoins de développement des ressources humaines dans le contexte de la transformation numérique et de la transition écologique.

Le programme de la conférence comprend une session plénière le matin du 8 octobre et quatre sessions de discussion thématiques réparties sur deux jours, les 8 et 9 octobre.

Les échanges se concentreront sur quatre orientations majeures : le développement des infrastructures et des données éducatives ; l’innovation dans les méthodes d’enseignement et d’évaluation ; l’utilisation sûre et responsable de l’intelligence artificielle (IA) ; et le renforcement d’une coopération approfondie, notamment dans la recherche, le développement et la diffusion de nouvelles solutions éducatives.

La conférence devrait également être l’occasion de signer plusieurs accords et protocoles d’entente de coopération entre des organismes publics, des établissements d’enseignement et des entreprises vietnamiens et étrangers.

En marge de l’événement, une exposition consacrée à l’éducation et aux technologies éducatives réunira quelque 70 stands. Des partenaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union européenne, du Canada, de l’Australie et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) devraient y participer. Plus de 30 stands seront présentés par des entreprises technologiques, des universités et des organisations éducatives vietnamiennes et étrangères.

À travers les échanges, les rencontres et l’exposition, les établissements éducatifs vietnamiens pourront découvrir de nouveaux modèles et technologies, tout en recherchant des partenaires pour leurs programmes de formation, de recherche scientifique et de transfert de technologies. -VNA

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