Société

Le Premier ministre demande de garantir des manuels scolaires à tous les élèves

Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à des mesures urgentes pour fournir des manuels scolaires à tous les élèves et poursuivre la réforme de l’enseignement général.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside une réunion avec les responsables du ministère de l’Éducation et de la Formation et d’autres ministères et secteurs sur le développement de l’éducation et de la formation. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung préside une réunion avec les responsables du ministère de l’Éducation et de la Formation et d’autres ministères et secteurs sur le développement de l’éducation et de la formation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 21 septembre, une réunion consacrée à l’approvisionnement en manuels scolaires, à la révision des programmes et des manuels de l’enseignement général, ainsi qu’aux préparatifs d’une mission de supervision sur la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de l’éducation et de la formation.

Le chef du gouvernement a rappelé que l’année scolaire 2026-2027 était la première à appliquer un ensemble unique de manuels scolaires à l’échelle nationale, conformément à la Résolution n°71-NQ/TW. Malgré les instructions données pour assurer un approvisionnement suffisant, plus de 776.000 exemplaires, soit environ 0,31% des besoins, font encore défaut dans plusieurs localités.

Le Premier ministre a demandé au ministre de l’Éducation et de la Formation de prendre des mesures plus énergiques et urgentes afin de remédier définitivement à cette pénurie avant le 25 septembre 2026.

Il a demandé de vérifier les besoins de chaque établissement afin que chaque élève dispose des manuels nécessaires, notamment dans les localités où les pénuries restent importantes, dont Lam Dong, Dong Nai, Ninh Binh, Phu Tho, Khanh Hoa, Can Tho et Dak Lak.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation et aux collectivités locales de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des repas scolaires.

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Panorama de la réunion. Photo: VNA


Concernant les programmes et les manuels de l’enseignement général, il a demandé au ministère de procéder à une révision approfondie de leur contenu, notamment en y intégrant davantage de figures historiques, de personnalités révolutionnaires ainsi que de valeurs historiques, culturelles et traditionnelles du pays.

Le ministère devra élaborer un plan et un calendrier précis afin d’achever les nouveaux manuels scolaires, qui seront utilisés dans tout le pays à partir de l’année scolaire 2028-2029. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage tout en réduisant la pression liée aux examens et aux cours supplémentaires.

Le Premier ministre a également rappelé l’objectif de fournir gratuitement les manuels scolaires à tous les élèves à partir de l’année scolaire 2029-2030, voire plus tôt si les conditions le permettent. Il a demandé aux ministères de l’Éducation et de la Formation et des Finances d’évaluer les besoins et de prévoir les ressources budgétaires nécessaires.

Enfin, il a demandé d’évaluer les effets de la réorganisation et de la fusion des établissements publics et de remédier rapidement aux difficultés éventuelles. Il a également appelé à assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires avec internat, à achever les travaux dans 108 établissements déjà inaugurés et à accélérer la construction de 121 autres, qui devront être terminés avant le 30 août 2027. -VNA

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