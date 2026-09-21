Société

Hanoi accueillera pour la première fois les Olympiades internationales d’astronomie

Les Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique 2026 seraient non seulement plus vaste que les éditions précédentes, mais qu’elles feraient également appel à des équipements de pointe et à des infrastructures spécialisées.

Le directeur du Département de l’éducation et de la formation de Hanoi, Nguyên Van Hiên, lors de la conférence de presse sur les Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique. Photo : thanhnien.vn
Le directeur du Département de l’éducation et de la formation de Hanoi, Nguyên Van Hiên, lors de la conférence de presse sur les Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique. Photo : thanhnien.vn

Hanoi (VNA) - Le Vietnam accueillera pour la première fois les Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique, réunissant à Hanoi 320 lycéens venus de 66 pays et territoires, du 25 septembre au 5 octobre.

Le Département de l’éducation et de la formation de Hanoi a annoncé lundi 21 septembre que la capitale accueillerait la 19e édition de ces Olympiades (IOAA 2026).

Le directeur du Département de l’éducation et de la formation de Hanoi, Nguyên Van Hiên, a indiqué que le concours est organisé sous la direction du Comité populaire de Hanoi, en coordination avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères, le comité international de l’IOAA et d’autres organismes compétents.

Le Département de l’éducation et de la formation de Hanoi assure le pilotage de l’organisation, tandis que l’Université Phenikaa servira de site principal pour les activités académiques et le déroulement du concours.

Cet événement international consacré à l’éducation et aux sciences s’adresse aux lycéens ; il vise à repérer et à encourager les jeunes talents en astronomie et en astrophysique, tout en favorisant les échanges universitaires et la coopération internationale.

Nguyên Van Hiên a indiqué qu’une délégation du comité international de l’IOAA avait inspecté les installations du 29 juin au 4 juillet et émis un avis favorable, saluant notamment le planétarium et ses équipements modernes.

La première édition de l’IOAA s’est tenue en Thaïlande en 2007. L’édition 2026, organisée à Hanoï, réunira 67 équipes issues de 66 pays et territoires — dont 65 équipes internationales et deux équipes vietnamiennes — pour un total de 320 participants.

Le Vietnam devrait présenter 10 élèves à l’IOAA 2026. Depuis leur première participation à la compétition en Inde en 2016, les équipes vietnamiennes ont régulièrement obtenu d’excellents résultats lors des éditions organisées notamment en Thaïlande, en Chine, en Hongrie, en Colombie, en Géorgie, en Pologne et au Brésil.

Nguyên Van Hiên a précisé que l’IOAA 2026 serait non seulement plus vaste que les éditions précédentes, mais qu’elle ferait également appel à des équipements de pointe et à des infrastructures spécialisées, tels que des télescopes Sky-Watcher BK P15075 EQ3, un planétarium de 16 mètres de diamètre, un système de projection Sony GTZ380, le logiciel SkyExplorer et la plateforme Olympify.

La compétition comprend des épreuves théoriques, d’analyse de données, d’observation et des épreuves par équipe.

Les sujets d’examen sont préparés en anglais avant d’être traduits par les chefs de délégation, conformément aux procédures professionnelles et de sécurité de l’IOAA. Le comité international et le jury valideront les résultats en respectant le règlement de la compétition. Sur les 320 participants, environ 60 % devraient être récompensés par des distinctions telles que des médailles d’or, d’argent et de bronze, des mentions honorables et des prix spéciaux.

La cérémonie d’ouverture est prévue le 26 septembre à 15 heures, et les épreuves de la compétition se dérouleront du 27 septembre au 3 octobre. La cérémonie de clôture et de remise des prix est programmée pour le 4 octobre à 15 heures.
Le programme est susceptible d’être modifié si nécessaire, en fonction des impératifs scolaires, des conditions météorologiques, des questions de sécurité ou des besoins organisationnels. – VNA

source
#Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique #IOAA 2026
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.