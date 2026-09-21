Hanoi accueillera pour la première fois les Olympiades internationales d’astronomie

Hanoi (VNA) - Le Vietnam accueillera pour la première fois les Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique, réunissant à Hanoi 320 lycéens venus de 66 pays et territoires, du 25 septembre au 5 octobre.



Le Département de l’éducation et de la formation de Hanoi a annoncé lundi 21 septembre que la capitale accueillerait la 19e édition de ces Olympiades (IOAA 2026).



Le directeur du Département de l’éducation et de la formation de Hanoi, Nguyên Van Hiên, a indiqué que le concours est organisé sous la direction du Comité populaire de Hanoi, en coordination avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères, le comité international de l’IOAA et d’autres organismes compétents.



Le Département de l’éducation et de la formation de Hanoi assure le pilotage de l’organisation, tandis que l’Université Phenikaa servira de site principal pour les activités académiques et le déroulement du concours.



Cet événement international consacré à l’éducation et aux sciences s’adresse aux lycéens ; il vise à repérer et à encourager les jeunes talents en astronomie et en astrophysique, tout en favorisant les échanges universitaires et la coopération internationale.



Nguyên Van Hiên a indiqué qu’une délégation du comité international de l’IOAA avait inspecté les installations du 29 juin au 4 juillet et émis un avis favorable, saluant notamment le planétarium et ses équipements modernes.



La première édition de l’IOAA s’est tenue en Thaïlande en 2007. L’édition 2026, organisée à Hanoï, réunira 67 équipes issues de 66 pays et territoires — dont 65 équipes internationales et deux équipes vietnamiennes — pour un total de 320 participants.



Le Vietnam devrait présenter 10 élèves à l’IOAA 2026. Depuis leur première participation à la compétition en Inde en 2016, les équipes vietnamiennes ont régulièrement obtenu d’excellents résultats lors des éditions organisées notamment en Thaïlande, en Chine, en Hongrie, en Colombie, en Géorgie, en Pologne et au Brésil.



Nguyên Van Hiên a précisé que l’IOAA 2026 serait non seulement plus vaste que les éditions précédentes, mais qu’elle ferait également appel à des équipements de pointe et à des infrastructures spécialisées, tels que des télescopes Sky-Watcher BK P15075 EQ3, un planétarium de 16 mètres de diamètre, un système de projection Sony GTZ380, le logiciel SkyExplorer et la plateforme Olympify.



La compétition comprend des épreuves théoriques, d’analyse de données, d’observation et des épreuves par équipe.



Les sujets d’examen sont préparés en anglais avant d’être traduits par les chefs de délégation, conformément aux procédures professionnelles et de sécurité de l’IOAA. Le comité international et le jury valideront les résultats en respectant le règlement de la compétition. Sur les 320 participants, environ 60 % devraient être récompensés par des distinctions telles que des médailles d’or, d’argent et de bronze, des mentions honorables et des prix spéciaux.



La cérémonie d’ouverture est prévue le 26 septembre à 15 heures, et les épreuves de la compétition se dérouleront du 27 septembre au 3 octobre. La cérémonie de clôture et de remise des prix est programmée pour le 4 octobre à 15 heures.

Le programme est susceptible d’être modifié si nécessaire, en fonction des impératifs scolaires, des conditions météorologiques, des questions de sécurité ou des besoins organisationnels. – VNA

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