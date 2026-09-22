Politique

Le Vietnam et les États-Unis poursuivent leur étroite coopération pour remédier aux séquelles de la guerre

Lors de la rencontre avec John Noh, secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité dans l’Indo-Pacifique,  le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense a appelé les deux parties à continuer de mettre en œuvre les domaines de coopération convenus, notamment le le règlement des séquelles de la guerre. 

Le général Phan Van Giang (à droite), vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense rencontre John Noh, secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité dans l’Indo-Pacifique. Photo : qdnd.vn
Le général Phan Van Giang (à droite), vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense rencontre John Noh, secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité dans l’Indo-Pacifique. Photo : qdnd.vn

New York(VNA) - Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a reçu le 21 septembre (heure locale) à New York, John Noh, secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité dans l’Indo-Pacifique.

​Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du déplacement aux États-Unis du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, venu participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales.

John Noh a affirmé que les États-Unis accordaient de l'importance au rôle du Vietnam dans la région et souhaitaient renforcer la coopération bilatérale en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, tant au niveau régional que mondial.

Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien actif apporté par le Vietnam, et en particulier par son ministère de la Défense, aux efforts de recherche des militaires américains portés disparus au combat (MIA) durant la guerre.

Il a réaffirmé le soutien ferme et l'engagement du Département de la Guerre des États-Unis à poursuivre une étroite coopération avec le Vietnam pour remédier aux séquelles de la guerre, qualifiant cette question de priorité absolue dans la coopération bilatérale en matière de défense.

Le général Phan Van Giang a salué la coordination du Département de la Guerre des États-Unis dans l'organisation d'un événement consacré à l'initiative de recherche des personnes disparues durant la guerre au Vietnam. Il a estimé que cette initiative confirmait l’engagement des États-Unis à contribuer davantage à la "campagne des 500 jours et nuits" lancée par le Vietnam pour accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à développer sa coopération avec les États-Unis sur la base des intérêts légitimes des deux parties, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Se félicitant des évolutions positives des relations bilatérales en matière de défense, le général Phan Van Giang a appelé les deux parties à continuer de mettre en œuvre les domaines de coopération convenus, notamment le le règlement des séquelles de la guerre, la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des militaires vietnamiens et américains disparus durant la guerre, le dialogue bilatéral sur la politique de défense, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la médecine militaire. Il a également demandé aux États-Unis de continuer à soutenir le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, la mise en œuvre de programmes de soutien aux communautés et le traitement des problèmes environnementaux, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations dans les zones touchées.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a annoncé que le ministère vietnamien de la Défense organiserait en décembre 2026 à Hanoï le 3e Salon international de la défense du Vietnam. Il a invité les hauts responsables américains des Départements de la Guerre et de la Marine, ainsi que les entreprises américaines de défense, à participer à l’événement et à y présenter leurs équipements de défense modernes. Plus tôt dans la journée, le responsable vietnamien a rencontré des dirigeants d'entreprises technologiques.- VNA

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