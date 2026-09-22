Le secrétaire général et président To Lam rencontre le directeur par intérim de l'USTDA

New York (VNA) – Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré, dans l’après-midi du 21 septembre (heure locale) à New York, Thomas R. Hardy, directeur par intérim de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (U.S. Trade and Development Agency – USTDA).



Lors de la rencontre, le dirigeant vietnamien a salué le rôle de l’USTDA dans la promotion des relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis, notamment à travers le soutien à la préparation de projets, les études de faisabilité, l’assistance technique et la mise en relation des entreprises américaines avec des projets d’infrastructures au Vietnam.



Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son Partenariat stratégique global avec les États-Unis et souhaitait que la coopération économique, commerciale, d’investissement, scientifique et technologique continue de constituer un moteur important des relations bilatérales.



Saluant la coopération de longue date de l’USTDA avec le Vietnam dans les domaines de l’énergie, des réseaux électriques, de l’aviation, des villes intelligentes et des infrastructures numériques, il a estimé que ces programmes permettaient au Vietnam d’accéder aux technologies, aux expériences de gestion et aux solutions avancées des États-Unis.​

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (à droite), et Thomas R. Hardy, directeur par intérim de l'USTDA. Photo : VNA

Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, avec d’importants besoins en infrastructures stratégiques, énergie, transports, logistique, transformation numérique et hautes technologies, autant de domaines dans lesquels les États-Unis disposent d’atouts et l’USTDA d’une solide expérience.



De son côté, Thomas R. Hardy a affirmé que l’USTDA considérait le Vietnam comme un partenaire important dans la région Indo-Pacifique et appréciait les résultats de sa coopération de longue date avec les organismes et entreprises vietnamiens.



Il a indiqué que l’USTDA souhaitait continuer à accompagner le Vietnam dans la préparation et le développement de projets de qualité, répondant aux priorités de développement du pays tout en offrant aux technologies, équipements, services et entreprises américains davantage d’opportunités sur le marché vietnamien.



L’USTDA est prête à mobiliser ses outils, notamment les études de faisabilité, l’assistance technique, les projets pilotes et les programmes de mise en relation commerciale, afin d’accompagner les projets depuis leur préparation jusqu’à ce qu’ils soient prêts à attirer des financements et à être mis en œuvre.



Concernant les orientations futures, le dirigeant vietnamien a proposé à l’USTDA de renforcer sa coordination avec les ministères, secteurs et entreprises vietnamiens afin de sélectionner plusieurs projets stratégiques à fort effet d’entraînement, notamment dans l’énergie et les réseaux électriques, les infrastructures numériques et les centres de données, l’aviation, les ports maritimes, la logistique et les transports modernes.



Il a également proposé à l’USTDA d’accorder davantage d’attention aux secteurs à forte intensité technologique et à haute valeur ajoutée, tels que l’intelligence artificielle (IA), les infrastructures numériques sécurisées, les réseaux électriques intelligents, la sécurité énergétique et les solutions au service de la transition verte, tout en renforçant les liens entre les grandes entreprises américaines des technologies, de la finance et des infrastructures et leurs partenaires vietnamiens.



Thomas R. Hardy a exprimé son accord avec ces orientations et affirmé que l’USTDA était prête à travailler étroitement avec les organismes vietnamiens pour identifier des projets appropriés et mobiliser ses outils de soutien.



Selon lui, les importants besoins du Vietnam en infrastructures et les atouts des États-Unis en matière de technologies, de gestion et de solutions de qualité ouvrent de nouvelles perspectives de coopération. Il a affirmé que l’USTDA renforcerait sa coordination avec les organismes et entreprises vietnamiens autour de projets concrets, réalisables et à fort impact, contribuant ainsi à approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement et à donner davantage de substance au Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis. -VNA