Économie

Les entreprises mexicaines intensifient leur recherche de fournisseurs au Vietnam

Les entreprises mexicaines s’intéressent de plus en plus aux fournisseurs vietnamiens, comme en témoignent les résultats obtenus lors du Vietnam International Sourcing 2026 à Ho Chi Minh-Ville.

Photo d'illustration: congthuong.vn
Photo d'illustration: congthuong.vn

Mexico (VNA) - L’intérêt des entreprises mexicaines pour la recherche et la diversification de leurs sources d’approvisionnement au Vietnam est en hausse, comme l’ont montré les activités de mise en relation commerciale organisées dans le cadre du Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), récemment tenu à Hô Chi Minh-Ville.

La délégation mexicaine au VIS 2026 comprenait huit entreprises actives dans les secteurs de l’agroalimentaire, des articles ménagers, de la chaussure, de la papeterie, de l’ameublement, de l’emballage et des matières premières destinées à la production. Leur participation a débouché sur plusieurs résultats concrets, notamment la signature d’un contrat commercial, l’envoi d’échantillons, des demandes de devis et des commandes d’essai.

Selon Nguyen Thi Trang, conseillère commerciale du Vietnam au Mexique, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique avait, avant le salon, travaillé avec chacune des entreprises mexicaines afin d’identifier leurs besoins d’approvisionnement, leurs exigences techniques et les catégories de fournisseurs recherchées. En coordination avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et les organismes concernés, il a ensuite sélectionné des partenaires vietnamiens, organisé des rencontres B2B (rendez-vous professionnels ciblés entre entreprises) et facilité la visite de certaines usines.

Les premiers résultats montrent que ces échanges ont dépassé le cadre des rencontres organisées pendant le salon. Une entreprise mexicaine a signé un contrat commercial durant son séjour au Vietnam. Plusieurs entreprises prévoyaient de passer des commandes d’essai auprès de fournisseurs vietnamiens, notamment dans les secteurs des articles ménagers, de l’ameublement, de l’alimentation, de l’agriculture, de la papeterie et de l’emballage.

Les entreprises mexicaines ont notamment apprécié la possibilité de rencontrer directement des fournisseurs et de visiter des sites de production. Ces visites leur ont permis d’évaluer concrètement les capacités de production, les systèmes de contrôle de la qualité, les possibilités de développement d’échantillons et de fabrication sous marque propre, ainsi que la capacité des fournisseurs à répondre aux exigences de leur marché.

Certaines ont proposé, pour les prochaines éditions du VIS, de renforcer la présence de fabricants spécialisés par secteur et de fournir à l’avance des informations sur les produits, les capacités, les certifications et les marchés d’exportation, afin de faciliter la sélection des partenaires et de mieux cibler les échanges susceptibles de déboucher sur des transactions.

Ces résultats reflètent également les efforts de promotion commerciale menés au Mexique. Avant le VIS 2026, le Bureau commercial du Vietnam avait multiplié les activités de promotion et de mise en relation afin de faire connaître les capacités de production du Vietnam et de connecter les entreprises mexicaines avec des fournisseurs vietnamiens.

Selon les Douanes vietnamiennes, les échanges Vietnam-Mexique ont atteint 8,17 milliards de dollars en 2025, en hausse de 27,4 % sur un an. Sur les huit premiers mois de 2026, ils se sont établis à 7,25 milliards de dollars, soit une progression de 38,8 % par rapport à la même période de 2025. Les exportations vietnamiennes ont atteint 6,27 milliards de dollars, en hausse de 39,2 %, tandis que les importations se sont élevées à 981,15 millions de dollars, progressant de 36,4 %. -VNA

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