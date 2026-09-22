Hô Chi Minh-Ville mise sur les ALE pour renforcer les capacités d’exportation des entreprises

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Doté d’un réseau de plus en plus vaste d’accords de libre-échange (ALE), le Vietnam dispose de nouvelles opportunités pour élargir ses marchés d’exportation. À Hô Chi Minh-Ville, premier centre d’import-export du pays, les autorités s’orientent désormais vers un soutien permettant aux entreprises d’accroître leur valeur ajoutée et de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales.



Lors d’une conférence sur la promotion de l’import-export et des chaînes d’approvisionnement, tenue le 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Loc Ha, a souligné que les ALE offraient de nombreuses opportunités, mais imposaient également des exigences croissantes en matière de compétitivité.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°59-NQ/TW, la ville a adopté plusieurs mécanismes et politiques, dont une stratégie d’import-export pour la période 2025-2030, avec une vision jusqu’en 2050. Celle-ci vise une croissance annuelle moyenne des exportations de 10 à 11 % entre 2026 et 2030. D’ici 2030, les produits issus de l’industrie manufacturière devraient représenter plus de 90 % des exportations, les produits à contenu technologique moyen et élevé environ 70 %, tandis que les marchés liés aux ALE devraient en représenter plus de 75 %.



Nguyen Loc Ha a souligné que les politiques devaient se traduire par un soutien concret aux entreprises. La ville prévoit notamment d’améliorer l’accès aux informations sur les marchés, les normes techniques et les conditions d’accès, tout en renforçant les infrastructures portuaires, logistiques et technologiques afin de favoriser une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement mondiales.



Selon Le Van Danh, vice-directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, les exportations de la ville ont atteint 65,83 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 7,82 %, tandis que les importations se sont établies à 72,69 milliards de dollars, en hausse de 11,86 %.



Le Van Danh a toutefois estimé que la mise en œuvre des ALE ne devait pas se limiter aux préférences tarifaires. Face au renforcement des exigences en matière de qualité, de normes techniques, d’environnement et de développement durable, les entreprises doivent améliorer simultanément leurs produits et leurs capacités de production.



Selon Ngo Chung Khanh, directeur adjoint du Département du développement des marchés étrangers et du commerce multilatéral du ministère de l’Industrie et du Commerce, le taux d’utilisation des préférences tarifaires reste encore faible pour certains ALE de nouvelle génération. En 2025, il était inférieur à 10 % pour le CPTPP, d’environ 34 % pour l’EVFTA et de 38 % pour l’UKVFTA.



La marge de progression réside donc non seulement dans le nombre d’ALE, mais aussi dans la capacité des entreprises à transformer les engagements commerciaux en commandes concrètes. Les entreprises nationales doivent progressivement passer d’un rôle de simples fournisseurs à une meilleure maîtrise de la technologie, de la conception, des composants, des marques et des services à plus forte valeur ajoutée.



Selon le docteur Bui Ba Nghiem, expert principal à l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, le soutien doit être adapté aux besoins réels des marchés et des acheteurs, notamment dans l’électronique, la mécanique, le bois, le textile et la chaussure. Les efforts doivent porter sur la productivité, la précision, le contrôle des défauts, la traçabilité, la conformité aux règles d’origine et la capacité à livrer dans les délais.



Hô Chi Minh-Ville prévoit par ailleurs de développer d’ici 2030 des liens entre entreprises au sein de pôles industriels, de chaînes de valeur et de chaînes d’approvisionnement, en renforçant notamment les connexions entre entreprises de tête, groupes à capitaux étrangers et entreprises nationales. La ville entend également diversifier ses marchés d’exportation, notamment vers le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. -VNA