Économie

Vietravel Airlines réceptionne un nouvel Airbus A321 pour renforcer sa capacité en fin d’année

Vietravel Airlines a officiellement reçu, le 21 septembre à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï, un Airbus A321 de 228 sièges, dans le cadre de son plan d’expansion de flotte à l’horizon 2026.

Vietravel Airlines réceptionne un nouvel Airbus A321. Photo: Vietravel
Vietravel Airlines réceptionne un nouvel Airbus A321. Photo: Vietravel

Hanoï (VNA) – Vietravel Airlines a officiellement réceptionné, le 21 septembre, un Airbus A321 immatriculé VN-A292 à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, dans le cadre de son plan d'expansion de flotte à l'horizon 2026. Doté de 228 sièges, l’appareil devrait être mis en service commercial le 1er octobre, après l’achèvement des procédures techniques et opérationnelles requises. Son intégration permettra à la compagnie d’accroître sa capacité, de renforcer la stabilité de ses opérations et d’élargir son réseau domestique et international à l’approche de la haute saison de fin d’année et du Têt 2027.

À partir du 1er octobre, la compagnie prévoit d'exploiter deux nouvelles liaisons intérieures reliant Ho Chi Minh-Ville à la ville de Hai Phong (Nord) et à la province de Thanh Hoa (Centre). À l'international, elle finalise les préparatifs en vue du lancement d'une liaison régulière Hanoï-Shenzhen (Chine), après avoir inauguré en août sa ligne Hô Chi Minh-Ville-Shenzhen.

Ce nouvel avion permettra à Vietravel Airlines d'accroître son offre de sièges, d'optimiser les horaires de vol et de proposer aux passagers davantage d'options de voyage durant cette période de forte affluence.

La compagnie a également ouvert à la vente les billets pour le Nouvel An lunaire 2027, avec des tarifs à partir de 68 000 dôngs (2,6 dollars) l’aller simple, hors taxes et frais. -VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #Vietravel Airlines
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