Le Vietnam et l’Algérie renforcent leurs relations bilatérales

Alger (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, le 21 septembre, à l'occasion du début de son mandat dans ce pays africain.

Lors de la rencontre, le secrétaire général du FLN a souligné que les relations entre le Vietnam et l'Algérie, ainsi que les liens entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le FLN, reposaient sur un fondement historique profond, forgé par les luttes des deux nations pour l'indépendance et la liberté.

Il a affirmé que le FLN attachait de l’importance au renforcement continu de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les deux partis, sur la base de l'accord de coopération signé entre eux, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays et les deux peuples.Il a également informé l'ambassadeur vietnamien de certains aspects de la situation et des orientations actuelles de son parti.

De son côté, l’ambassadeur Vu Duy Long a remercié le secrétaire général du FLN pour son accueil chaleureux, affirmant qu'il ferait tout son possible, durant son mandat, pour contribuer au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs peuples, ainsi que des relations étroites entre les deux partis.

Il a félicité le FLN pour les résultats obtenus lors des dernières élections législatives et a exprimé sa conviction que le parti continuerait à consolider ces acquis et à remporter des succès lors des élections locales prévues le 28 novembre prochain.À cette occasion, il a présenté certaines des grandes orientations de développement du Vietnam à la suite du 14e Congrès national du PCV.

Il a exprimé le souhait que les deux parties continuent de renforcer le partage d'informations, les visites mutuelles et les échanges d'expériences en matière d'édification du Parti, tout en mettant efficacement en œuvre l'accord de coopération entre les deux formations.

L'ambassadeur vietnamien a également transmis les salutations du dirigeant du PCV au secrétaire général du FLN avant d’exprimer le souhait d'accueillir prochainement au Vietnam le responsable algérien. -VNA