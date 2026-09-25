Le Festival Thang Long-Hanoi, un pont entre les patrimoines culturels

La deuxième édition du Festival Thang Long-Hanoï, en 2026, a récemment proposé un programme d’échanges culturels internationaux à la Citadelle impériale de Thang Long, sous le thème « Thang Long-Hanoï, un pont entre les patrimoines ».

Des valeurs culturelles traditionnelles de différentes régions du Vietnam, ainsi que de la République de Corée, du Japon et de l’Inde, se sont retrouvées sur une même scène. Des artistes de la province de Dien Bien ont fait découvrir au public l’atmosphère singulière des montagnes du Nord-Ouest, tandis que ceux de la vieille ville de Hue ont mis en valeur les particularités culturelles de l’ancienne capitale impériale. Ensemble, ils ont offert un spectacle riche en couleurs, mettant en lumière la diversité du patrimoine culturel vietnamien.

La culture de Dien Bien attire davantage de visiteurs, notamment des jeunes. Le site patrimonial a également accueilli des spectacles mettant en valeur les arts traditionnels du Japon, de la République de Corée et de l'Inde. Malgré les différences de couleurs, d'instruments, de rythmes et de styles de performance, les spectacles reflétaient une appréciation commune des traditions préservées et transmises de génération en génération.

Le Festival Thang Long-Hanoï a ainsi créé un espace où le patrimoine continue de vivre dans la société contemporaine, favorisant les rencontres entre les peuples et les cultures et contribuant à transmettre aux générations futures les valeurs précieuses héritées du passé./.