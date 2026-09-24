« Souvenirs au clair de lune » : faire revivre les traditions de la Fête de la mi-automne à Hanoï

Dans la vie culturelle riche et raffinée de Hanoï, la Fête de la mi-automne occupe une place particulière dans la mémoire collective, notamment dans le Vieux Quartier.

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Cette année, une série d’activités célébrant cette fête traditionnelle, placée sous le thème « Souvenirs au clair de lune du Vieux Quartier 2026 », a officiellement débuté au Centre d’échanges culturels du Vieux Quartier, au 50, rue Dao Duy Tu.

Les visiteurs sont invités à remonter aux origines de la civilisation vietnamienne, profondément marquée par la riziculture, qui a façonné de nombreuses coutumes, traditions festives et pratiques spirituelles.

L’exposition met en lumière le lien étroit entre le cycle agricole et les traditions de la Fête de la mi-automne, telles que l’observation de la lune et les défilés de lanternes.

Elle offre ainsi un éclairage sur les origines de cette fête et sa place dans la vie communautaire.

NGUYEN MANH DUC, peintre et chercheur :

« Ces valeurs ont perduré discrètement dans le cœur de ceux qui chérissent notre culture. Avec le soutien de la ville, de l’arrondissement de Hoan Kiem et du Comité de gestion du Vieux Quartier de Hanoï, des passionnés œuvrent pour faire découvrir ces valeurs inestimables au grand public.

Nous ne devons pas laisser les intérêts matériels à court terme éroder notre identité culturelle. »

Habitants et visiteurs peuvent non seulement découvrir les jouets traditionnels de la Fête de la mi-automne, mais aussi participer à des ateliers pratiques encadrés par des artisans expérimentés.

Cette expérience directe permet aux jeunes générations de mieux apprécier la créativité et le savoir-faire de leurs ancêtres, tout en les sensibilisant à la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine culturel immatériel de Hanoï dans la vie contemporaine.

DUONG TRUNG QUOC, historien :

« Aujourd’hui, nous présentons aux jeunes des objets que les artisans s’efforcent de faire revivre et d’adapter à leurs besoins.

Je pense que nous accomplissons une mission essentielle : préserver le passé pour que les jeunes apprennent à le respecter, à le chérir et à lui donner de la valeur, tout en les encourageant à s’appuyer sur cet héritage à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle.

Ce sont, à mes yeux, des éléments fondamentaux. »

Le parcours à la découverte des couleurs de la Fête traditionnelle de la mi-automne s’étend sur six sites patrimoniaux du Vieux Quartier de Hanoï.

L’événement permet non seulement de raviver de précieux souvenirs d’enfance chez les Hanoïens, mais aussi de créer un espace où le passé dialogue avec le présent.

Préserver le patrimoine au cœur du Vieux Quartier, c’est affirmer la vitalité de l’identité culturelle de Hanoï, où les valeurs traditionnelles continuent d’être chéries, préservées et transmises aux générations futures./.