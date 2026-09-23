Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

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Il a présenté ces propositions lors de son allocution au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre, au siège de l’ONU à New York.

Premièrement, il a appelé à rétablir la confiance entre les nations, sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ceux-ci constituent le fondement de l’ordre mondial et doivent être respectés pleinement, systématiquement et sans sélectivité.

Deuxièmement, il a appelé à promouvoir un développement équitable, humain, inclusif et durable. Les engagements internationaux doivent se traduire par des actions concrètes, afin de garantir à chacun une vie pacifique, sûre, civilisée et heureuse.

Troisièmement, il a souligné la nécessité de façonner de manière proactive la gouvernance technologique, afin que les progrès servent l’humanité et contribuent à un développement partagé.

La science, la technologie, la transformation numérique et l’intelligence artificielle ouvrent des perspectives inédites, mais soulèvent également de nouveaux défis.

Quatrièmement, le dirigeant vietnamien a insisté sur l’importance de renforcer le multilatéralisme et de préserver le rôle central et irremplaçable de l’ONU.

La force de l’ONU, a-t-il souligné, ne réside pas dans le fait de se substituer aux États dans l’exercice de leurs responsabilités, mais dans sa capacité à bâtir des consensus, à établir des normes, à élaborer des règles et à mobiliser les efforts de la communauté internationale face aux défis communs.

Le Vietnam reste fermement attaché au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Il promeut le dialogue et le règlement pacifique des différends et accroît sa participation aux opérations de maintien de la paix.

Le pays œuvre également à construire une ASEAN unie, résiliente et forte, et se prépare activement à accueillir l’APEC en 2027, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a déclaré le dirigeant vietnamien.

En tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Vietnam privilégie le dialogue et la coopération pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, en veillant à ce que tous les citoyens puissent bénéficier des fruits du développement.

Le Vietnam se tient également prêt à partager son expérience en matière de réduction de la pauvreté, de développement agricole et d’adaptation au changement climatique, ainsi qu’à renforcer la coopération avec ses partenaires dans un esprit de bénéfice mutuel.

À travers ces quatre orientations, le Vietnam réaffirme ainsi son engagement en faveur d’un ordre international fondé sur le droit, du multilatéralisme, de la coopération et d’un développement au service de tous./.