L’Agence vietnamienne d’information appelle à renforcer la coopération contre les fausses informations

Le 22 septembre, le forum international « Dialogue about Fakes 4.0 » s’est tenu à Moscou, en Russie, dans le cadre du Forum des médias organisé par l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

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L’événement a réuni plus de 2 000 délégués venus de 80 pays, ainsi que près de 70 intervenants.

Dans son discours d’ouverture, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné le rôle des médias dans la lutte contre les fausses informations et le renforcement de la confiance du public.

Il a également appelé les organisations médiatiques à renforcer leur coopération en matière de vérification des faits.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information, Vu Viet Trang, a proposé la mise en place d’un mécanisme de partage des résultats de vérification des faits et d’alerte précoce.

Ce mécanisme permettrait aux agences membres de l’OANA de réduire les délais de vérification et de fournir plus rapidement des informations fiables au public.

Vu Viet Trang a indiqué que la VNA développait une approche en trois volets pour renforcer la vérification des faits.

Il s’agit d’abord de vérifier les informations directement à la source.

Ensuite, d’utiliser les technologies pour détecter et signaler les informations potentiellement fausses.

Enfin, de mettre en place des canaux de vérification rapide.

Grâce à leur accès aux sources d’information dès les premières étapes et à leur vaste réseau de journalistes, les agences de presse jouent un rôle particulier dans la garantie de la fiabilité de l’ensemble de l’écosystème médiatique./.