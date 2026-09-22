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Un pont culturel entre le Vietnam et la Chine à l’occasion de la Mi-Automne

Le Programme artistique Vietnam - Chine célébrant la Fête de la Mi-Automne 2026, placé sous le thème "Sous la même lune – Convergence des nuages – Bon voisinage" vient d'avoir lieu à Hanoï. 

Lors du Programme artistique Vietnam - Chine célébrant la Fête de la Mi-Automne 2026. Photo : VNA
Lors du Programme artistique Vietnam - Chine célébrant la Fête de la Mi-Automne 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) -Dans la soirée du 21 septembre, à l'Opéra Ho Guom à Hanoï, le Programme artistique Vietnam - Chine célébrant la Fête de la Mi-Automne 2026, placé sous le thème "Sous la même lune – Convergence des nuages – Bon voisinage", s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, mettant à l’honneur les identités culturelles des deux pays.

L’événement était coprésidé par l’ambassade de Chine au Vietnam et le Département de la communication du Comité provincial du Parti du Yunnan (Chine). Des représentants de la province du Yunnan ainsi que de nombreuses organisations et institutions vietnamiennes ont assisté au programme.

Wang Qun, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine au Vietnam, a déclaré que les années 2026 - 2027 constituent l'Année de coopération touristique Chine - Vietnam, utilisant le tourisme comme un pont pour promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays.

Le programme artistique Vietnam - Chine célébrant la Fête de la Mi-Automne 2026 a été interprété par des artistes, des chanteurs issus de troupes et d'unités artistiques, ainsi que par des enfants des deux pays. À travers la musique, la danse et les expressions artistiques traditionnelles, le programme a offert au public un espace festif haut en couleurs à l’occasion de la Mi-Automne, tout en mettant en valeur les similitudes entre les cultures traditionnelles vietnamienne et chinoise.

En marge du programme artistique, plusieurs activités se sont également tenues à l'Opéra Ho Guom, notamment le marché de la Mi-Automne et une exposition photographique consacrée au tourisme entre le Vietnam et le Yunnan.

Des activités interactives, telles que la décoration de chapeaux coniques, la "Poste de la lune", la fabrication d’objets artisanaux et des espaces de photographie, contribuent à créer un cadre convivial et animé pour les échanges culturels. - VNA

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