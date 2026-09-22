Le Vietnam décroche sa première médaille d’or aux ASIAD 2026 grâce au kata féminin par équipes

Tokyo (VNA) - Le trio vietnamien composé de Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen et Nguyen Ngoc Tram a remporté la médaille d’or du kata par équipes féminines aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, offrant ainsi au Vietnam sa première médaille d’or de ces Jeux organisés au Japon.

Lors de la finale disputée dans l’après-midi du 22 septembre, les trois karatékas vietnamiennes étaient opposées au trio iranien composé de Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat et Animi Soumeh Kabodin Sepideh. Elles ont exécuté leur kata avec précision et synchronisation, obtenant les points nécessaires pour s’imposer face à leurs adversaires et décrocher la médaille d’or.

Cette victoire conclut une journée réussie pour le karaté vietnamien. Auparavant, Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen et Nguyen Ngoc Tram avaient remporté leurs différents combats pour accéder à la finale. En demi-finale, le trio vietnamien s’était imposé 5-0 face à Taïwan (Chine).

Athlètes de l'équipe féminine vietnamienne de kata aux Jeux asiatiques de 2026. Photo : VNA

Pour Bui Ngoc Nhi, cette médaille d’or collective intervient un jour seulement après sa médaille de bronze en kata individuel. Elle signe ainsi une nouvelle performance pour le karaté vietnamien lors de ces ASIAD 2026.

Le kata par équipes exige une coordination étroite entre les membres du trio, notamment dans l’exécution des techniques, la vitesse, la puissance et la synchronisation des mouvements. Contrairement au kumité (combat), les athlètes ne s’affrontent pas directement, mais présentent leur démonstration devant un jury, qui évalue notamment la précision et la qualité de l’exécution.

​Cette médaille d’or revêt une signification particulière pour la délégation vietnamienne puisqu’il s’agit de la première médaille d’or remportée par le Vietnam aux ASIAD 2026. Le Vietnam avait auparavant obtenu trois médailles de bronze, en double mixte de teqball, en kata individuel féminin et en kumité féminin des moins de 68 kg. -VNA