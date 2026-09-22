Économie

Le Vietnam élargit sa coopération avec l’État indien du Tamil Nadu

Du 20 au 22 septembre, l’ambassade du Vietnam en Inde a multiplié les rencontres avec les autorités et les entreprises du Tamil Nadu afin de renforcer la coopération dans divers secteurs, avec un accent sur les projets concrets.

Du 20 au 22 septembre, l’ambassade du Vietnam en Inde a multiplié les rencontres avec les autorités et les entreprises du Tamil Nadu afin de renforcer la coopération dans divers secteurs, avec un accent sur les projets concrets. Photo: VNA
Du 20 au 22 septembre, l’ambassade du Vietnam en Inde a multiplié les rencontres avec les autorités et les entreprises du Tamil Nadu afin de renforcer la coopération dans divers secteurs, avec un accent sur les projets concrets. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Du 20 au 22 septembre, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, et une délégation de l’ambassade ont travaillé avec les autorités du Tamil Nadu, des organisations de promotion commerciale et des entreprises afin de renforcer la coopération dans l’industrie, l’investissement, le commerce et les technologies.

Le Tamil Nadu constitue un partenaire important pour le développement de la coopération industrielle et des investissements entre le Vietnam et l’Inde.

L’ambassadeur vietnamien a rencontré le Dr S. Vijayakumar, Secrétaire en chef adjoint, Département de la promotion des investissements industriels et du commerce, Gouvernement du Tamil Nadu. Les deux parties ont échangé sur les perspectives d’élargissement des investissements, de la production et des liens entre entreprises.

Le Vietnam souhaite attirer davantage d’entreprises du Tamil Nadu dans des secteurs tels que l’électronique, les semi-conducteurs, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la mécanique, les énergies propres, la pharmacie, l’agroalimentaire et les infrastructures…

Le Tamil Nadu possède des atouts dans l’automobile, les véhicules électriques, l’électronique, les technologies de l’information, la mécanique, les énergies renouvelables et les industries de haute technologie.

Le projet de VinFast à Thoothukudi constitue un exemple de coopération Vietnam – Tamil Nadu en matière d’investissement.

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La délégation de l’ambassade du Vietnam en Inde rencontre des représentants de la Confédération de l’industrie indienne (CII) et la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI). Photo: VNA

Lors des échanges avec la Confédération de l’industrie indienne (CII) et la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), la délégation vietnamienne a rencontré des représentants d’entreprises opérant dans de nombreux secteurs. Elle a proposé de passer des rencontres de présentation à l’identification de projets et d’opportunités commerciales concrets, ainsi qu’à la mise en place de mécanismes réguliers de mise en relation entre entreprises.

Le conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné les possibilités de coopération dans l’agriculture, l’aquaculture, l’agroalimentaire, les ports maritimes, la logistique et les infrastructures des zones industrielles.

Il a notamment insisté sur le renforcement des liaisons maritimes directes entre le sud de l’Inde et le Vietnam. Les liaisons entre Chennai et Thoothukudi et les principaux ports vietnamiens pourraient réduire les délais et les coûts de transport et favoriser les échanges bilatéraux.

Selon Bui Trung Thuong, le Vietnam pourrait devenir un maillon de la stratégie d’internationalisation des entreprises du Tamil Nadu, tandis que cet État pourrait servir de plateforme aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder au marché indien.

À travers ces rencontres, l’ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Inde ont souhaité développer des canaux de coopération réguliers et concrets, notamment pour l’information sur les marchés, la recherche de partenaires, les rencontres B2B et l’accompagnement des projets d’investissement. L’objectif est de placer les entreprises au cœur de la coopération, les projets concrets comme référence et les technologies et l’innovation comme moteurs.

Avec le projet de VinFast au Tamil Nadu, les réseaux de la CII, de la FICCI, ainsi que les complémentarités entre les deux économies, le Vietnam et le Tamil Nadu disposent de nouvelles possibilités pour élargir leur coopération, du commerce vers les investissements bilatéraux, contribuant ainsi au renforcement du Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde. -VNA

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