PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

Hanoï (VNA) - La PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS), filiale du groupe PetroVietnam, et ENEOS Xplora Inc. ont tenu le 18 septembre une séance de travail afin de faire le point sur leur coopération et d’examiner les opportunités de développement dans les secteurs du gaz, du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l’énergie.

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.

ENEOS Xplora, anciennement JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation, est une entreprise du groupe japonais ENEOS, active dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et du GNL dans plusieurs pays. Au Vietnam, par l’intermédiaire de JVPC, elle est actuellement l’opérateur du Lot 15-2 offshore.

En 2025, PV GAS et ses partenaires ont signé un contrat d’achat et de vente de gaz associé du Lot 15-2 dans le cadre du nouveau PSC, valable jusqu’en 2050. Depuis l’arrivée à terre du premier flux de gaz il y a plus de 22 ans, les infrastructures concernées ont fonctionné de manière sûre et continue, acheminant environ 5,4 milliards de m³ de gaz à terre.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont examiné les moyens de mettre à profit leurs atouts respectifs pour élargir leur coopération dans la chaîne de valeur du gaz et du GNL.PV GAS dispose d’un vaste réseau d’infrastructures gazières au Vietnam ainsi que de capacités d’importation et de commercialisation de GNL, de transport et de distribution de gaz. Son expérience dans l’exploitation du terminal GNL de Thi Vai et son réseau de clients dans les secteurs de l’électricité et de l’industrie constituent une base pour relier les sources de gaz et de GNL aux besoins du marché intérieur.

Pour sa part, ENEOS Xplora possède une solide expérience dans le développement et l’exploitation de projets pétroliers et gaziers offshore, de FSRU et de terminaux GNL, ainsi que dans l’approvisionnement et la gestion de portefeuilles de GNL en Asie-Pacifique.Les deux entreprises envisagent notamment d’optimiser la réception et le traitement du gaz associé provenant du Lot 15-2, tout en garantissant la sécurité des opérations et l’efficacité économique.

Elles étudient également des possibilités de coopération dans l’approvisionnement et la gestion du GNL afin de constituer une offre flexible et stable, adaptée aux besoins du marché.

Les études menées précédemment sur des solutions FSRU au Lot 15-2 et dans la région de Ca Mau constituent également une base pour évaluer les possibilités d’intégrer des sources de GNL aux infrastructures gazières existantes. Les options seront examinées en fonction des besoins du marché, des conditions techniques et de leur efficacité économique. -VNA