Le dirigeant To Lam rencontre des dirigeants de plusieurs groupes d'entreprises américains

New York (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) et président To Lam a rencontré le 21 septembre à New York (heure locale), des dirigeants de plusieurs groupes d'entreprises américains lors de son déplacement aux États-Unis pour assister au débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales.



Lors de sa rencontre avec Chip Kaye, président de Warburg Pincus, M. To Lam a souligné que le Vietnam apprécie la contribution du groupe, qui a soutenu et investi dans divers secteurs clés de l'économie vietnamienne ces dernières années.



Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement et a besoin de capitaux de qualité et à long terme, ainsi que d'une expertise en gestion, de technologies, de réseaux internationaux et d'un soutien pour permettre aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur compétitivité régionale. Ce sont des domaines dans lesquels Warburg Pincus possède une vaste expérience et peut apporter une contribution concrète.



M. To Lam a exprimé l'espoir que Warburg Pincus continuera d'aider le Vietnam à développer des entreprises de plus grande envergure, dotées de capacités de gestion renforcées, et facilitera leur accès aux marchés financiers internationaux.



Il a également invité le groupe à contribuer à la construction d'un écosystème financier et d'investissement plus moderne au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien s'est félicité de la volonté de Warburg Pincus d'accroître ses investissements dans les domaines où le groupe possède des atouts et où le Vietnam a besoin de se développer, tels que les infrastructures industrielles et logistiques, les infrastructures numériques, les services financiers et la fintech, la technologie, les soins de santé de haute qualité et les secteurs émergents à forte croissance. Il a proposé que Warburg Pincus privilégie l'expansion de ses investissements et contribue au développement d'entreprises vietnamiennes capables de rivaliser au niveau régional ; les aider à améliorer leurs normes de gestion, de technologie et de productivité ; et les accompagner dans leur expansion progressive sur les marchés régionaux.



Il a également demandé au groupe de soutenir la construction du Centre financier international du Vietnam ; de poursuivre la modernisation du marché des introductions en bourse (IPO) et de la cotation des actions ; de développer les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) ; et de mobiliser des capitaux institutionnels à long terme pour les secteurs de l'immobilier et des infrastructures.



Il a également exprimé l'espoir que Warburg Pincus serve de passerelle aux entreprises américaines pour mieux appréhender les tendances de développement du Vietnam, son environnement d'investissement et les nouvelles opportunités de coopération, en s'appuyant sur des résultats concrets, la durabilité et un bénéfice mutuel. Chip Kaye, de son côté, a souligné que Warburg Pincus privilégie les investissements à long terme dans des entreprises à fort potentiel de croissance, en les accompagnant en matière de stratégie, d'administration, d'expansion de marché et d'amélioration de leur efficacité opérationnelle.



Ses principaux domaines d'investissement comprennent la technologie, la finance, la santé et l'industrie, le développement immobilier et les solutions de financement. Dans les années à venir, Warburg Pincus continuera d'accroître ses investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance à long terme, notamment l'intelligence artificielle (IA), les infrastructures numériques, les centres de données, les services financiers, la santé, la logistique et les infrastructures.



Présentant les résultats de la coopération et des investissements menés au Vietnam ces dernières années, Chip Kaye a exprimé sa volonté de poursuivre et d'amplifier les investissements dans le pays, de dynamiser le développement des infrastructures industrielles numériques et de promouvoir un développement durable, contribuant ainsi à connecter le marché vietnamien aux marchés internationaux.

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Lors de sa rencontre avec le président de Boeing Global, Brendan Nelson, M. To Lam (à droite) a salué les plus de trente ans de coopération entre Boeing et le secteur aéronautique vietnamien. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président de Boeing Global, Brendan Nelson, M. To Lam a salué les plus de trente ans de coopération entre Boeing et le secteur aéronautique vietnamien.



Il a souligné que les bases de cette coopération sont suffisamment solides pour permettre aux deux parties d'aller au-delà des commandes ou projets d'avions individuels et de travailler conjointement au développement d'un écosystème aérospatial à forte valeur ajoutée au Vietnam.



Il a insisté sur le fait que le Vietnam aspire à développer des capacités industrielles, techniques, de services et de ressources humaines compétitives à l'échelle internationale dans le secteur aérospatial.



Dans les années à venir, il a proposé que Boeing renforce la position du Vietnam dans sa chaîne d'approvisionnement et élabore, en collaboration avec les agences et entreprises vietnamiennes, un programme concret visant à accroître le nombre d'entreprises vietnamiennes qualifiées pour intégrer cette chaîne.



Il a également plaidé pour la mise en place d'un programme à long terme de développement des ressources humaines dans le secteur aéronautique.



Il a souhaité que Boeing continue de partager son expertise et de collaborer avec les agences et entreprises vietnamiennes afin de rehausser les normes de sécurité aérienne, d'améliorer la gestion des données et l'exploitation des flottes, de développer la maintenance prédictive et de numériser les opérations de maintenance, et d'optimiser les horaires de vol, la consommation de carburant et l'efficacité opérationnelle. L'objectif est d'améliorer la gestion du trafic aérien et les capacités opérationnelles, de former le personnel de direction et technique du secteur aéronautique, et d'accroître le rendement énergétique et de réduire les émissions. Pour sa part, Brendan Nelson a noté que le Vietnam est un marché à fort potentiel et aux conditions favorables. Dans les années à venir, Boeing concentrera ses activités au Vietnam sur le renforcement de son rôle de passerelle afin de dynamiser les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. L'entreprise apportera également son soutien au Vietnam en matière d'étude, d'évaluation, de maintenance, de réparation et de révision des aéronefs, et développera les centres de formation des pilotes et des ingénieurs, a-t-il ajouté.



Boeing s'est engagée à soutenir les autorités vietnamiennes dans la gestion du trafic aérien et à promouvoir la coopération avec ses partenaires américains du secteur aéronautique.

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Lors d'une séance de travail avec Tim Cook, PDG d'Apple, le secrétaire général et président To Lam (à droite) a salué la présence et la contribution d'Apple au Vietnam. Photo : VNA





Lors d'une séance de travail avec Tim Cook, PDG d'Apple, le secrétaire général et président To Lam a salué la présence et la contribution d'Apple au Vietnam, notamment à travers son réseau de partenaires de production, sa chaîne d'approvisionnement technologique, le développement des ressources humaines, le développement des services numériques et la promotion d'innovation.

Il a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, où la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et écologique, ainsi que le développement du secteur privé sont des moteurs de croissance essentiels.



Dans ce contexte, le Vietnam espère que les grandes entreprises technologiques, dont Apple, continueront de soutenir le pays, d'intensifier leur coopération et de contribuer au renforcement de ses capacités technologiques, à l'amélioration de la qualité de ses ressources humaines et à son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il ajouté.



Le dirigeant vietnamien a proposé qu'Apple continue de développer une coopération substantielle, durable et mutuellement avantageuse avec le Vietnam, non seulement en développant ses activités de production et commerciales, mais aussi en contribuant au développement de l'écosystème d'innovation, au renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes, à la formation d'ingénieurs et de spécialistes en technologies, et en aidant le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales.



De son côté, Tim Cook a exprimé sa volonté de renforcer la présence d'Apple au Vietnam, de consolider la coopération avec les partenaires vietnamiens, de développer la chaîne d'approvisionnement, de former les ressources humaines et de contribuer à la transformation numérique et à l'innovation du pays.



Les deux parties se sont engagées à maintenir les échanges et à promouvoir des programmes de coopération pertinents, contribuant ainsi au développement du Vietnam, à la croissance durable d'Apple et au partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.- VNA