Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Hanoi (VNA) - Après plus de 50 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et le Canada renforcent leurs liens économiques, portés par la progression des échanges commerciaux et l’émergence de nouvelles perspectives de coopération dans l’industrie, les chaînes d’approvisionnement, les technologies et les matériaux.

Établies en 1973 et élevées au rang de partenariat intégral en 2017, les relations entre les deux pays se développent de manière de plus en plus concrète. Le Canada est aujourd’hui le deuxième partenaire commercial du Vietnam dans les Amériques, tandis que le Vietnam est son premier partenaire commercial au sein de l’ASEAN. La visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, devrait contribuer à approfondir cette coopération, dans un contexte de diversification des relations économiques et des chaînes d’approvisionnement.

Selon Trân Thu Quynh, conseillère commerciale et cheffe de l'Office du commerce du Vietnam au Canada, la coopération industrielle reste toutefois modeste par rapport à son potentiel. Les échanges portent principalement sur les produits finis de consommation et les composants électroniques courants. Les investissements canadiens de grande ampleur dans l’industrie manufacturière de haute technologie au Vietnam demeurent limités, tandis que la présence des entreprises industrielles vietnamiennes au Canada en est encore à ses débuts. Les deux pays n’ont pas encore constitué de réseaux de production suffisamment étroits permettant un partage approfondi des technologies ou une meilleure utilisation des règles d’origine du CPTPP.

Cette situation ouvre néanmoins de nouvelles perspectives. Le Canada cherche à renforcer ses industries de base et à diversifier ses échanges au-delà du marché américain, tandis que le Vietnam développe ses capacités de production, de mécanique de précision et d’assemblage microélectronique. Les deux économies pourraient ainsi coopérer dans l’investissement, le développement de produits et le transfert de technologies.

Le Canada dispose notamment d’atouts dans la métallurgie, l’acier, l’aluminium à faibles émissions, la mécanique de précision, l’aérospatiale, l’automobile, la robotique et les capteurs. Sa technologie de réacteur CANDU et son projet de petit réacteur modulaire à Darlington, en Ontario, offrent également des possibilités pour les entreprises vietnamiennes de participer aux chaînes de sous-traitance. Dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie et des batteries, ses ressources en hydrocarbures, minerais essentiels et uranium peuvent compléter les ressources vietnamiennes, notamment en terres rares et en tungstène.

La coopération pourrait également associer les produits agricoles canadiens, tels que le blé et le colza, aux produits tropicaux, aux produits aquatiques et à la biomasse vietnamiens, ainsi qu’aux technologies de conservation et de transformation.

Les échanges commerciaux illustrent cette complémentarité. Ils ont atteint près de 8,6 milliards de dollars en 2025. Les exportations vietnamiennes vers le Canada ont progressé de 18,2 %, à 7,5 milliards de dollars, avant d’augmenter de 25 % au cours des quatre premiers mois de 2026. Dans le même temps, les exportations canadiennes vers le Vietnam ont progressé de 24 % en 2025 et de 62 % sur les quatre premiers mois de 2026.

Lors de la 3e session de la Commission mixte sur l’économie (JEC 3), les deux parties ont également signé le projet TRISEG, pour la période 2026-2030, destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises vietnamiennes, notamment celles dirigées par des femmes, dans l’amélioration de leurs capacités de production et d’exportation.

Pour mieux exploiter ce potentiel, les deux pays envisagent notamment de renforcer les mécanismes de liaison industrielle dans le cadre de la JEC, de mettre en relation les fournisseurs vietnamiens avec les groupes canadiens des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie et des petits réacteurs modulaires, ainsi que de développer la coopération en matière de normes, de certification, de recherche et d’innovation.

La coopération pourrait également s’étendre aux batteries, aux nouveaux matériaux, à la transformation approfondie des minerais essentiels, à la conception de puces et au développement de zones industrielles vertes.

L'Office du commerce du Vietnam au Canada a par ailleurs lancé la rubrique « Produits vietnamiens au Canada », destinée à renforcer les échanges commerciaux et d’investissement et à contribuer à l’objectif de doubler le commerce bilatéral d’ici 2030. Il fournira également aux entreprises vietnamiennes des informations sur les normes techniques, les alertes et les exigences du marché canadien, notamment dans le secteur des produits alimentaires transformés.-VNA

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