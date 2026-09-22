Société

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA
Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, Nguyen Duc Loi, a rencontré le 22 septembre à Hanoï Peng Bin, chef adjoint du Département de la communication du Comité provincial du Parti communiste chinois du Yunnan, à l’occasion de la visite de travail d’une délégation de cette province chinoise au Vietnam.

Au cours de son séjour, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Lors des discussions, Nguyen Duc Loi a réaffirmé l'intérêt particulier de l'Association des journalistes du Vietnam pour le développement des relations avec les organisations de presse chinoises, soulignant que les similitudes politiques et l'amitié traditionnelle entre les deux pays constituent un socle favorable.

Estimant que le potentiel de coopération demeure important, il a proposé la mise en place d’un mécanisme régulier d’échange d’informations entre les agences de presse et les associations de journalistes des deux pays.

Selon lui, l’intensification des échanges de délégations de journalistes est également essentielle pour permettre aux professionnels de mieux appréhender les réalités économiques, sociales et culturelles de chaque pays et de contribuer ainsi à une couverture plus objective et plus vivante.

Nguyen Duc Loi a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer le partage d’informations et d’expériences et de coordonner la diffusion d’informations précises et objectives, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples.

De son côté, Peng Bin a salué l'intérêt croissant du public vietnamien pour les programmes culturels et touristiques du Yunnan, tout en exprimant le souhait de voir une collaboration accrue dans la couverture des grands événements politiques et culturels de chaque pays.

À l’avenir, les deux parties envisagent d’intensifier les échanges, ainsi que les programmes de formation et de perfectionnement des professionnels de la communication. Il a également été proposé de faciliter les missions de terrain des journalistes vietnamiens au Yunnan et des journalistes chinois au Vietnam, de coordonner l’organisation d’activités de communication destinées à promouvoir les événements importants des deux pays et de mieux faire connaître leurs atouts touristiques et culturels respectifs. -VNA

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