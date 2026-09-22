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Culture et diaspora vietnamiennes au cœur d’une rencontre à New York

À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré la communauté vietnamienne aux États-Unis, l’appelant à renforcer ses liens avec le pays et à contribuer à son développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

New York (VNA) - Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a assisté dans la soirée du 21 septembre (heure locale), à New York, à un événement culturel et artistique intitulé « Vietnam : voyage à travers la Patrie par le cinéma et la musique » et rencontré la communauté vietnamienne aux États-Unis.

L’événement a réuni plus de 2.000 participants, dont des responsables de l’ONU, des amis américains et internationaux ainsi que de nombreux représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Le dirigeant vietnamien s’est félicité du développement de cette communauté, de son intégration dans la société américaine et de ses contributions au pays d’accueil ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les États-Unis.

Informant les Vietnamiens d’outre-mer des avancées enregistrées ces dernières années par le Vietnam, il a rappelé que le Bureau politique avait adopté, le 2 août 2026, la Résolution n°23-NQ/TW sur les Vietnamiens à l’étranger, qui les considère non seulement comme une partie intégrante de la nation, mais aussi comme une ressource stratégique importante pour le pays.

Dans les temps à venir, le Parti et l’État continueront de perfectionner les mécanismes et politiques afin de mieux mobiliser les ressources de la diaspora, notamment les intellectuels, experts, entrepreneurs, scientifiques et jeunes Vietnamiens à l’étranger.

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Artistes lors de l'événement. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de continuer à promouvoir la grande union nationale, rappelant que les plus de 100 millions de Vietnamiens vivant dans le pays et les 6,5 millions établis, étudiant ou travaillant à l’étranger constituaient ensemble une force importante pour le développement national.

Il a appelé la communauté à tourner la page du passé et à œuvrer ensemble pour l’avenir du pays et des générations futures.

Il a souhaité que les Vietnamiens aux États-Unis contribuent concrètement au développement du pays. Il les a également encouragés à préserver la langue vietnamienne et à transmettre aux jeunes générations la culture et les traditions nationales, tout en contribuant à mieux faire connaître la culture vietnamienne aux Américains et aux amis internationaux.

Le programme « Vietnam : voyage à travers la Patrie par le cinéma et la musique » a retracé les grandes étapes de l’histoire contemporaine du pays, de la lutte pour l’indépendance et la réunification à la période de Renouveau, d’intégration internationale et de développement. -VNA

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