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Un parfum de Vietnam souffle sur Nice à l’occasion de la Fête de la Mi-Automne

Pour la première fois à Nice, la Fête de la Mi-Automne a donné lieu à un programme culturel et artistique d’envergure, mêlant traditions ancestrales, spectacles et animations destinées aux familles et aux enfants.

Un numéro artistique lors du programme « Grand concert sous la pleine lune - Fête de la Mi-Automne vietnamienne 2026 ». Photo: VNA
Un numéro artistique lors du programme « Grand concert sous la pleine lune - Fête de la Mi-Automne vietnamienne 2026 ». Photo: VNA

Nice (VNA) - Au rythme des tambours de la danse du lion et sous l’éclat de lanternes multicolores, Nice s’est parée des couleurs du Vietnam à l’occasion du programme « Grand concert sous la pleine lune - Fête de la Mi-Automne vietnamienne 2026 ».

Organisé conjointement par l’Association de la Communauté des Vietnamiens de Nice (ACVNI) et le Centre culturel du Vietnam en France, l’événement a réuni un large public composé de membres de la diaspora, de résidents locaux et de touristes internationaux. Pour la première fois à Nice, la Fête de la Mi-Automne a donné lieu à un programme culturel et artistique d’envergure, mêlant traditions ancestrales, spectacles et animations destinées aux familles et aux enfants.

Le point d’orgue des festivités a été le spectacle proposé par les artistes du Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam. À travers des chants patriotiques, des interprétations d’instruments traditionnels et des chorégraphies folkloriques, ils ont offert au public un aperçu de la richesse du patrimoine artistique vietnamien.

Outre les spectacles sur scène, l'atmosphère féerique de la fête a été recréée grâce aux défilés de lanternes, aux démonstrations d'arts martiaux et à la présence des figures légendaires de la Lune, chi Hang et chu Cuoi, ravissant les plus jeunes. Ces activités revêtent une importance particulière pour les enfants d’origine vietnamienne nés et ayant grandi en France. Elles leur permettent de renouer avec les traditions et coutumes de leur pays d'origine et ainsi de renforcer les liens avec leurs racines.

L’espace gastronomique « Maison Deli » a également contribué à faire découvrir les saveurs du Vietnam, avec notamment le Bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf), le Banh mi (sandwich vietnamien) ou le café au lait glacé.

Présente à l’événement, Valérie Bothy-Lanfranchi, adjointe au maire de Nice, déléguée à l’Europe, aux relations internationales et aux liens avec la principauté de Monaco, a salué les efforts de la communauté vietnamienne pour préserver et transmettre ses valeurs aux jeunes générations. Elle a également remercié les organisateurs d’offrir aux Niçois une occasion de rencontre, de découverte et de partage autour de la culture vietnamienne.

De son côté, le directeur du Centre culturel du Vietnam en France, Dinh Ngoc Duc, a souligné le rôle de la culture comme trait d’union entre les Vietnamiens établis à l’étranger et leur pays d’origine. Il a réaffirmé la volonté du Centre d’accompagner les associations dans l’organisation de manifestations favorisant les échanges culturels, estimant que la venue d’artistes vietnamiens à Nice témoignait de l’attention portée par le Vietnam à ses compatriotes vivant à l’étranger. -VNA

#Grand concert sous la pleine lune #Fête de la Mi-Automne vietnamienne #Nice #France
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