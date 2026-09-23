Économie

Promulguation d’un plan d'action pour le développement de l'économie à capitaux étrangers

L’objectif est de favoriser un développement efficace et durable du secteur à capitaux étrangers et de faire du Vietnam une destination compétitive pour les investissements à moyen et long termes, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national à l’horizon 2030 et 2045.

Le plan vise à favoriser un développement efficace et durable du secteur à capitaux étrangers et à faire du Vietnam une destination compétitive pour les investissements à moyen et long termes. Photo: VNA
Le plan vise à favoriser un développement efficace et durable du secteur à capitaux étrangers et à faire du Vietnam une destination compétitive pour les investissements à moyen et long termes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a signé la Résolution N° 280/NQ-CP, en date du 22 septembre 2026, portant promulgation du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre de la résolution N° 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers.

Le plan vise à institutionnaliser et à concrétiser de manière cohérente les orientations, objectifs et mesures définis dans la résolution N° 10-NQ/TW du Bureau politique. Il fixe également des missions précises aux ministères, organismes et autorités locales afin d’organiser, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de cette résolution.

L’objectif est de favoriser un développement efficace et durable du secteur à capitaux étrangers et de faire du Vietnam une destination compétitive pour les investissements à moyen et long termes, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national à l’horizon 2030 et 2045.

Pour concrétiser ces orientations, le gouvernement demande une révision globale des textes juridiques dans des domaines clés tels que l’investissement, la fiscalité, le foncier, les douanes, les données, le travail et les technologies. Cette révision doit permettre d’éliminer les chevauchements réglementaires et les conditions d’exercice jugées inutiles, tout en élargissant l’accès au marché pour les investisseurs internationaux dans un cadre transparent et non discriminatoire.

Le plan prévoit également d’accélérer la transformation numérique afin de réduire au maximum les délais des procédures administratives et les coûts de mise en conformité, tout en favorisant une gestion des investissements fondée sur les plateformes numériques et l’intelligence artificielle. Le gouvernement prévoit par ailleurs de renforcer le suivi des engagements pris par les investisseurs.

Les projets qui utilisent efficacement les terres, les ressources et l’énergie, respectent les règles environnementales et contribuent au développement technologique, à la recherche, à la formation de travailleurs vietnamiens ou au développement des fournisseurs nationaux seront pris en compte dans les politiques d’accompagnement.

En ce qui concerne le développement des ressources humaines, le ministère des Finances est chargé d'étudier un mécanisme autorisant les collectivités locales à utiliser leur budget pour soutenir la formation des salariés des entreprises à capital étranger.

Parallèlement, le ministère de l’Éducation et de la Formation doit accélérer les programmes de formation spécialisée dans les hautes technologies, le numérique, l’automatisation, la logistique et les compétences vertes. Il doit également réorganiser les établissements d’enseignement professionnel au sein des grandes zones économiques.

S’agissant de l’attraction des investissements, le gouvernement prévoit de mettre en place des mécanismes d’incitation souples et préférentiels en faveur des projets d’envergure. L’octroi de ces avantages sera conditionné à des résultats concrets en matière de transfert de technologies, de recherche et développement, de formation de la main-d’œuvre, d’augmentation de la valeur ajoutée locale et de transition écologique.

Enfin, les autorités locales devront établir leurs propres listes de projets prioritaires en fonction de leurs atouts et de leurs orientations de développement. Elles devront notamment privilégier les investissements susceptibles de renforcer les liens avec les entreprises nationales et de favoriser le développement des écosystèmes industriels.-VNA

#économie à capitaux étrangers #résolution 10-NQ/TW #Nouvelle ère
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