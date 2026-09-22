Transports : le Premier ministre Lê Minh Hung exige la ponctualité des chantiers clés

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a ordonné aux ministères, aux organismes et aux autorités locales de veiller au respect du calendrier de mise en œuvre des projets de transport clés et d’atteindre un taux de décaissement de 100% des capitaux d’investissement alloués, soulignant que les délais des projets ne devaient être ni retardés ni modifiés sans motifs objectifs légitimes.



Le chef du gouvernement a formulé cette demande alors qu’il présidait, mardi 22 septembre à Hanoi, une réunion visant à faire le point sur la mise en œuvre des projets de transport clés et à accélérer leur décaissement de fonds.



Il a déclaré que ces projets, dotés de plus de 255 billion de dôngs (plus de 9,8 milliards de dollars) en 2026, constituent un levier important pour atteindre une croissance à deux chiffres cette année — première année du nouveau mandat — tout en réduisant le ratio marginal capital-production (ICOR) et en créant une dynamique favorable au développement socio-économique et à l’emploi.

Analysant les causes des retards de mise en œuvre et de décaissement, il a appelé les investisseurs et les autorités locales à faire preuve d’un plus grand sens des responsabilités et d’une détermination accrue, tout en intensifiant leurs efforts, notamment par le biais de mesures concernant le personnel.



Il a souligné que les calendriers des projets étaient établis et enregistrés par les investisseurs, les ministères et les autorités locales, et qu’ils devaient par conséquent être respectés conformément aux engagements pris. En particulier, les projets relevant de la Conclusion n°18-KL/TW ne doivent faire l’objet d’aucun report, prolongation ou modification de calendrier sans motif objectif légitime.



La Conclusion n°18-KL/TW du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat porte sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.



Concernant les projets devant être achevés en 2026, le chef du gouvernement a exigé la mise en œuvre de mesures urgentes et coordonnées afin d’en garantir l’achèvement ainsi que le décaissement intégral des fonds d’investissement publics alloués.



Il a également ordonné un renforcement de l’inpection et de la surveillance, chargeant le vice-Premier ministre permanent, le ministre de la Construction et les responsables des ministères et secteurs concernés de travailler directement avec les investisseurs des projets en retard dans les prochains jours afin d’en identifier les causes, de lever rapidement les obstacles et d’établir des feuilles de route précises pour la mise en œuvre jusqu’à la fin de l’année.



Le ministère des Finances et le ministère de la Construction sont invités à transférer les capitaux des projets dont les décaissements sont lents ou qui ne respectent pas les échéanciers vers des projets plus performants en termes de décaissement.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à ces ministères de suivre avec précision l’état d’avancement des décaissements et de considérer la performance de ces derniers comme un critère essentiel pour l’allocation des investissements publics dans les années à venir.



Concernant la qualité des projets, il a souligné que leur mise en œuvre devait se conformer strictement aux procédures, aux normes techniques et aux exigences de sécurité, sans aucun compromis sur la qualité au profit du respect des délais. Les projets doivent également faire l’objet d’évaluations approfondies de leur efficacité économique et financière afin d’optimiser l’utilisation des capitaux et de réduire l’ICOR.



Le Premier ministre a donné des directives précises concernant 12 projets accusant un retard d’avancement et affichant de faibles taux de décaissement. Pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les localités sont demandées d’accélérer le relogement des habitants dans le cadre du projet et de libération des terrains.



Il a insisté sur la nécessité pour le ministère de la Construction d’achever sans délai l’examen et la promulgation des normes, réglementations techniques et référentiels technico-économiques relatifs aux lignes ferroviaires à grande vitesse, de sélectionner un consortium international de conseil qualifié et expérimenté pour élaborer l’étude de faisabilité du projet, et de mandater un organisme compétent pour évaluer cette étude.



Concernant la ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, le ministère de la Construction a reçu pour instruction d’approuver l’étude de faisabilité en octobre 2026, conformément à la résolution n°40/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, et de tout mettre en œuvre pour lancer la construction de la ligne principale début 2027. Il a également été chargé de collaborer avec les ministères des Affaires étrangères et des Finances afin de finaliser, cette année, les négociations sur les accords relatifs aux ponts transfrontaliers et aux prêts.



Le Premier ministre a demandé une accélération des procédures pour les deux projets de transport ferroviaire urbain à Hanoi, tout en exhortant le ministère de la Construction à travailler avec la province de Phu Tho pour faire avancer l’approbation de la politique d’investissement ajustée concernant l’élargissement de l’autoroute Hoa Lac-Hoa Binh.



Concernant l’élargissement de l’autoroute Nord-Sud à l’Est selon le modèle de partenariat public-privé (PPP), le ministère de la Construction a été chargé de mettre en œuvre les directives du vice-Premier ministre permanent figurant dans l’avis n°422/TB-VPCP du 12 août 2026, relatives à l’examen, à la modernisation et à l’achèvement des autoroutes construites dans le cadre de plans d’investissement par phases.



Pour les projets en cours de réalisation, le Premier ministre Lê Minh Hung a ordonné des mesures spécifiques concernant la libération des terrains, la construction, le financement, le décaissement, la réception des travaux, les paiements et les ajustements des politiques d’investissement, notamment pour le périphérique n°4 de la région de la capitale Hanoi et le périphérique n°3 de Hô Chi Minh-Ville.



Concernant les projets dont l’achèvement est prévu pour 2026 — à savoir les autoroutes Tuyên Quang-Hà Giang, Huu Nghi-Chi Lang, Dông Dang-Trà Linh et Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt, ainsi que le périphérique n°3 de Hô Chi Minh-Ville —, il a souligné que les ministères, les secteurs et les localités doivent considérer leur finalisation comme une tâche politique de premier plan.



Le chef du gouvernement a également identifié les pénuries de matériaux de construction comme une cause majeure de retards, et a demandé aux ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de la Construction, de se coordonner avec les autorités locales pour examiner les sources d’approvisionnement et les réserves réelles, tout en élaborant des mécanismes de coordination intersectorielle et interrégionale.



Pour les projets dont l’achèvement est prévu pour 2027, il a ordonné d’accélérer la mise en œuvre de la phase 1.1 de l’aéroport international de Gia Binh, de la route reliant l’aéroport à Hanoi, du périphérique n°4 de Hanoi, des autoroutes Quy Nhon-Pleiku et Cà Mau-Dât Mui, ainsi que de la route menant à l’île de Hon Khoai, tout en veillant à la pleine mise en service de l’autoroute Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a également ordonné d’accélérer les projets d’infrastructures de transport afin que les travaux puissent débuter et que les politiques d’investissement soient soumises pour approbation dans les délais prévus, ainsi que les projets autoroutiers inscrits au programme d’action du Comité central du Parti, avec pour objectif d’atteindre un réseau national de 5.000 km d’autoroutes d’ici 2030.



Selon les rapports présentés lors de la réunion, à la fin du mois d’août 2026, les projets de transport clés avaient décaissé 95,44 billions de dôngs, soit 38% des capitaux alloués, un taux inférieur à la moyenne nationale qui avoisine les 50%. – VNA

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