Le Vietnam déploie deux nouvelles unités pour les missions de paix de l’ONU

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé, le 22 septembre à Hanoï, une cérémonie marquant le départ de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°8 et de l’Unité du génie N°5 pour des missions de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud et à Abyei. Les deux unités rejoindront respectivement la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).



Selon le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix (relevant du ministère de la Défense), la préparation des deux unités a été menée de manière rigoureuse afin de répondre aux normes des Nations unies et aux exigences de chaque mission.



Composé de 63 militaires, l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°8 remplacera l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 à Bentiu, au Soudan du Sud.



De son côté, l’Unité du génie N°5 réunit 184 membres qui ont achevé leurs programmes d’entraînement spécialisé, de formation linguistique, de protection des forces et d’exercices pratiques adaptés aux réalités du terrain. Elle s’appuiera sur l’expérience acquise et les résultats obtenus par l’Unité du génie N°4 lors de sa mission à Abyei.



Lors de la cérémonie, la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, a remis le drapeau national et les décisions d’envoi en mission aux deux unités. Elle a rappelé que le Vietnam était un membre actif et responsable des Nations unies et qu’il poursuivait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.





Cérémonie marquant le départ de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°8 et de l’Unité du génie N°5. Photo: VNA

En plus de douze ans de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam a déployé plus de 1.600 militaires et policiers dans différentes missions.



La vice-présidente a encouragé les membres des deux unités à faire preuve de discipline, à respecter strictement les règles et à mettre pleinement à profit leurs compétences afin d’accomplir avec succès les missions qui leur sont confiées. -VNA