L’Afrique du Sud affirme la place stratégique du Vietnam dans sa politique étrangère

Pretoria (VNA) – L’intégration du Vietnam au groupe des BRICS à travers le statut de pays partenaire traduit une profonde convergence des intérêts stratégiques en matière de gouvernance mondiale et de promotion de la coopération Sud-Sud, confirmant la place stratégique du Vietnam dans la politique étrangère de l’Afrique du Sud, a déclaré le vice-ministre auprès de la Présidence sud-africaine Kenneth Morolong.
Il s’exprimait lors d’une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2026), organisée récemment par l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud au Pretoria Country Club.
Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud Tran Trong Kien a souligné que le Vietnam avait connu une profonde transformation, affirmant sans cesse sa position et son prestige croissants sur la scène internationale et devenant un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.
Selon lui, ce parcours du Vietnam présente une résonance particulière avec celui de l’Afrique du Sud. Malgré la distance géographique, les deux peuples partagent de nombreuses similitudes à travers leurs expériences historiques, leur résilience et leur aspiration commune à préserver la paix et à promouvoir le développement. Il existe notamment un lien profond entre l’héritage du président Hô Chi Minh et celui du président Nelson Mandela, constituant un solide fondement spirituel de l’amitié entre les deux pays.
L’ambassadeur Tran Trong Kien a indiqué que les relations bilatérales avaient enregistré ces dernières années une croissance économique forte et durable, l’Afrique du Sud étant devenue l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Afrique. Outre un vaste potentiel de coopération dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la transformation numérique, l’énergie et la croissance verte, les deux pays continuent de maintenir une coordination étroite et constructive au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies.
L’ambassadeur a souligné que la célébration de la Fête nationale du 2 septembre était l’occasion de revenir sur un parcours historique, de rendre hommage aux réalisations du peuple vietnamien et de réaffirmer l’engagement à promouvoir davantage les relations Vietnam-Afrique du Sud.
Représentant le gouvernement sud-africain, le vice-ministre Kenneth Morolong a salué les avancées remarquables des relations entre les deux pays, notamment depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique.
Revenant sur l’histoire de ces relations, il a rappelé que l’amitié traditionnelle entre les deux pays avait pris racine lors de la Conférence de Bandung en 1955. Depuis l’établissement des relations diplomatiques officielles le 22 décembre 1993 et l’ouverture de leurs ambassades respectives au début des années 2000, le Vietnam et l’Afrique du Sud n’ont cessé de renforcer leurs liens à travers des visites de haut niveau. La création du Forum de partenariat intergouvernemental en 2004 a établi une base solide pour les cadres de coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel.
Selon Kenneth Morolong, le tournant historique des relations bilatérales a été la visite d’État du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Vietnam en octobre 2025, à l’occasion de laquelle les deux pays ont officiellement élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique. Cette étape diplomatique a marqué une évolution qualitative des relations et renforcé le dialogue politique. L’année 2025 a ainsi été considérée comme l’aboutissement de plusieurs décennies d’efforts visant à approfondir les relations, à transformer les accords en un véritable partenariat et à générer des bénéfices concrets pour les populations des deux pays.
Le vice-ministre Kenneth Morolong a également indiqué que le Vietnam était considéré comme une porte d’entrée stratégique importante pour les objectifs de l’Afrique du Sud en Asie du Sud-Est.
Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, le représentant du gouvernement sud-africain a affirmé que la solidarité et la coopération bilatérale constituaient une « boussole » permettant aux deux pays de s’orienter et de surmonter les défis mondiaux. Ce partenariat devrait continuer à se développer, contribuant à la paix et à la prospérité communes des deux régions.
Dans le cadre de la cérémonie, l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé une exposition de photographies présentant le pays, son peuple et ses réalisations en matière de développement. Un espace consacré à la gastronomie traditionnelle, avec notamment le pho et le nem (rouleau de printemps), a également contribué à créer un cadre d’échanges culturels chaleureux et imprégné de l’identité vietnamienne.-VNA
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