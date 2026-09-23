Alimentation et boissons : Vietnam Report dévoile les entreprises les plus réputées du secteur en 2026

Hanoï (VNA) – La société par actions Vietnam Report a publié, le 22 septembre, la liste des 10 et 5 entreprises les plus réputées du secteur de l’alimentation et des boissons (F&B) au Vietnam en 2026. Les entreprises distinguées seront mises à l’honneur lors d’une cérémonie prévue en octobre à Hanoï. Le classement porte sur trois catégories : produits laitiers et dérivés ; confiserie et autres produits nutritionnels ; ainsi que sucre, sauces et assaisonnements. Dans la catégorie "produits laitiers et leurs dérivés" figurent notamment Vinamilk, TH Milk, Aliments nutritionnels Nutifood, VitaDairy Vietnam, Nutricare Nutrition et Moc Chau Milk.



La catégorie "confiserie et autres aliments nutritionnels" inclut : Orion Vina Food, Mondelez Kinh Do Vietnam, Herbalife Vietnam, Liwayway Vietnam, Perfetti Van Melle Vietnam, Bibica, Richy Group, Huu Nghi Food…



La catégorie "sucre, sauces et assaisonnements" comprend : Masan, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa, Quang Ngai Sugar, Vedan Vietnam, Cholimex Food, Nam Duong International Food, Daesang Vietnam, Otoki Vietnam…



Selon Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, le marché vietnamien de l'alimentation et des boissons a continué de se développer, bien que la croissance soit devenue plus prudente et différenciée.



En 2025, l’indice de la production industrielle a progressé de 9,2 %, tandis que la production de produits alimentaires et de boissons a augmenté respectivement de 11 % et de 4,5 %. Au premier semestre 2026, les taux de croissance correspondants ont atteint 10,8 %, 11,1 % et 5,4 %, confirmant la poursuite de l’expansion de la production. La demande intérieure s’est également renforcée. Les ventes au détail de biens et les recettes des services destinés aux consommateurs ont atteint environ 7 008,9 billions de dôngs (270 milliards de dollars) en 2025 et 3 889,5 billions de dôngs au premier semestre 2026, soit une progression de 12,9 % sur un an. Le secteur reste toutefois confronté à plusieurs difficultés, notamment la hausse des coûts d’exploitation, les fluctuations des prix des produits agricoles et des matières premières et l’intensification de la concurrence.



Une enquête de Vietnam Report révèle que les consommateurs accordent une attention particulière à la clarté de l'origine des produits, ainsi qu'à leur qualité et à leur sécurité. Cette exigence accroît la pression sur les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons pour qu'elles renforcent la transparence et la traçabilité de leurs produits.



Le classement 2026 repose sur trois groupes de critères : la solidité financière, évaluée à partir des derniers états financiers; la réputation médiatique, mesurée par l’analyse des médias ; et les résultats d’enquêtes menées auprès des groupes et parties prenantes concernés. Les données ont été actualisées jusqu’en août 2026.

Vietnam Report a souligné l'expansion rapide des infrastructures de traçabilité. Le portail de traçabilité du ministère de l'Industrie et du Commerce recense actuellement environ 1,94 million de produits et marchandises identifiés, plus de 5 443 produits déclarés par la chaîne d'approvisionnement et quelque 1,07 million de recherches.



De nombreux systèmes de traçabilité demeurent toutefois fragmentés, les données n’étant pas encore totalement normalisées ni interconnectées. L’année 2026 marque néanmoins des avancées dans l’institutionnalisation des exigences en la matière. Le gouvernement a notamment renforcé le cadre réglementaire avec la circulaire N° 31/2026/TT-BCT, entrée en vigueur le 1er juillet, qui encadre la traçabilité des denrées alimentaires relevant de la compétence du ministère de l’Industrie et du Commerce. -VNA

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