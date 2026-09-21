Santé

Santé : plus de 5 millions de personnes examinées à Ho Chi Minh-Ville

Plus de 5 millions d’habitants de Ho Chi Minh-Ville ont bénéficié d’un examen médical et d’un dépistage, 49 localités affichant désormais un taux de couverture d’au moins 50%.

Le 23 août 2026, un programme de soins de santé destiné aux personnes âgées est organisé à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le 23 août 2026, un programme de soins de santé destiné aux personnes âgées est organisé à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, à ce jour, plus de 5 millions d’habitants de la mégapole du Sud ont bénéficié d'un examen médical et d'un dépistage. Notamment, 49 communes et quartiers ont atteint un taux d'examen égal ou supérieur à 50% de leur population, la commune de Thanh An réalisant une couverture intégrale de 100%.

Au 21 septembre à 9 heures, la ville comptabilisait exactement 5.018.955 personnes examinées. Les enfants et élèves constituent le groupe le plus représenté, avec plus de 2 millions de personnes, soit un taux de 77,1%.

Ces derniers jours, la situation a continué de s'améliorer dans les quartiers, communes et zone spéciale. À ce jour, 132 des 168 localités ont atteint un taux d'au moins 30%, représentant 78,6% du total. Parmi elles, 49 ont atteint au moins 50%, 24 au moins 60% et 9 au moins 70%.

Des taux particulièrement élevés ont été enregistrés à Thanh An (100%), Phuoc Thang (96,9%), Long Phuoc (83,2%), Vinh Loc (82,5%), An Nhon Tay (79,5%) et An Thoi Dong (73,2%).

Concernant l'établissement des dossiers de suivi médical périodique, Thanh An (98,5%), Phuoc Thang (93,5%) et Vinh Loc (80%) figurent en tête.

Néanmoins, 36 localités affichent encore un taux inférieur à 30%, à l'instar de Vinh Hoi (22%), Nhieu Loc (22,6%) ou Ben Thanh (23,4%). Le Service municipal de la Santé leur demande d'identifier précisément les groupes de population qui n'ont pas encore été examinés, d'en déterminer les causes et de proposer des solutions adaptées à chaque localité.

Pour la phase suivante, Ho Chi Minh-Ville accélérera les examens destinés aux étudiants, dont le taux dépasse actuellement 13%, et aux travailleurs (18,5%), en collaboration avec les établissements d'enseignement et les entreprises.

En parallèle, le Service municipal de la Santé effectue des inspections pour garantir la qualité des examens, corriger les lacunes et généraliser les bonnes pratiques.

Le Service exige que les examens soient menés de manière effective, que les résultats soient correctement intégrés aux dossiers de santé électroniques et que les données soient fiables, conformément au document officiel n°1129/TTg-KGVX du Premier ministre du 16 septembre 2026, qui exige que les examens médicaux périodiques et les dépistages soient menés de manière effective, auprès des publics concernés, sans formalisme ni course aux chiffres ou aux résultats. - VNA

#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Santé #examen médical #dépistage Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Sur le même sujet

Dans la zone de mesure de la pression artérielle. Photo: VNA

Dépistage du cancer et examen médical gratuits pour 10.000 personnes à Hanoi

Les participants bénéficieront d’un bilan de santé complet grâce à un processus simplifié en un seul lieu, comprenant la mesure de la tension artérielle, l’évaluation de la taille et du poids, le calcul de l’IMC et l’évaluation du risque cardiovasculaire, des analyses de sang, un examen général et des consultations spécialisées en médecine interne, pédiatrie, obstétrique, ophtalmologie, ORL, dentisterie et oncologie.

Voir plus

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé. Photo: VNA

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé

La concrétisation des objectifs et missions de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique se poursuit au Vietnam, avec de nouvelles initiatives visant à rapprocher les services de santé de la population, à renforcer les compétences médicales et à maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

Le système d’imagerie UCT 960, équipé de l’intelligence artificielle, a été mis en service à l’Hôpital général international de Hai Phong. Photo : VNA

Le crédit-bail, un levier de financement pour la santé privée

Capable de financer jusqu’à 100% de la valeur des équipements médicaux, le crédit-bail offre une solution adaptée aux besoins d’investissement croissants du secteur privé de la santé, mais son développement reste freiné par plusieurs obstacles.

Pulvérisation d'insecticide pour prévenir la dengue dans la commune de Dan Hoa, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi intensifie la prévention de la dengue face à la hausse des cas

Selon le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoi, 316 cas de dengue ont été recensés dans 74 communes et quartiers de la ville entre le 7 et le 14 août, soit une augmentation de 81 cas par rapport à la semaine précédente. Onze nouveaux foyers épidémiques ont également été signalés, portant le total depuis le début de l’année 2026 à 63, dont 24 restent actifs.

Des médecins de l’hôpital Binh Dan réalisent une intervention chirurgicale robotisée. Photo : VNA

L’hôpital Binh Dan établit un record avec près de 4 300 opérations robotisées

Après dix ans de développement de la chirurgie robotique, l’hôpital Binh Dan a réalisé avec succès 4 278 opérations robotisées, devenant le premier établissement médical du Vietnam à être reconnu par l’Organisation des records du Vietnam pour le plus grand nombre d’interventions de ce type réalisées en une décennie.