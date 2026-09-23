Le secrétaire général et président vietnamien To Lam visite le groupe Pfizer aux États-Unis

New York (VNA) — Dans le cadre de son séjour aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a visité et travaillé, le 22 septembre à New York, avec le groupe pharmaceutique américain Pfizer.

Lors de cette rencontre, To Lam a assisté à la cérémonie de remise d’un document de coopération entre Pfizer et la Société par actions de vaccins du Vietnam (VNVC), portant sur le renforcement des capacités de vaccination et la prévention des maladies au Vietnam.

À cette occasion, les deux partenaires ont affirmé leur volonté de mettre en commun leurs compétences et leurs ressources pour contribuer aux priorités sanitaires nationales. Ils souhaitent notamment renforcer la vaccination, améliorer les capacités de préparation et de réponse du système de santé publique et contribuer aux objectifs sanitaires à long terme du Vietnam. Ils ont également souligné la solidité de leur partenariat, axé sur la protection de la santé et l’amélioration de la qualité de vie de la population vietnamienne.



La présence de To Lam à cet événement souligne l'importance du secteur de la santé privée dans l'accompagnement du gouvernement pour consolider le système médical national.



Auparavant, en mars 2025, VNVC et Pfizer avaient déjà signé un protocole d'accord en présence de représentants du ministère de la Santé et du consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville. Cet accord prévoyait un partage de connaissances pour aider la société vietnamienne à développer ses capacités dans la fabrication de produits de haute qualité.

Remise d’un document de coopération entre Pfizer et la Société par actions de vaccins du Vietnam (VNVC). Photo: VNA

Selon les termes établis, Pfizer apporte son soutien technique à VNVC pour la construction au Vietnam d’une usine conforme aux normes internationales. L’objectif est de produire localement pour répondre aux besoins du marché national, avant d’intégrer progressivement la chaîne d’approvisionnement mondiale.



En parallèle de ses activités avec Pfizer, la Société VNVC poursuit l'élargissement de ses partenariats avec d'autres grands groupes internationaux afin de développer la production de vaccins de nouvelle génération au Vietnam. -VNA