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Le dirigeant To Lam participe à l’ouverture du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a participé le 22 septembre à New York à l’ouverture du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

New York (VNA) - Le 22 septembre (heure locale), au siège de l’ONU à New York, s’est ouvert officiellement le débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, placé sous le thème "Restaurer la confiance, gérer la transformation : Des Nations Unies qui apportent des résultats pour tous".

Plus de 120 chefs d’État et de gouvernement ainsi que des dirigeants et représentants des États membres participent à cet événement. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, conduit la délégation vietnamienne de haut niveau à cette importante session.

Dans leurs discours d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le président de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman, ont estimé que le monde était confronté à des fractures de plus en plus profondes, notamment les conflits prolongés, l’aggravation des inégalités, l’intensification de la crise climatique et le développement de l’intelligence artificielle (IA) sans mécanismes de gouvernance adéquats.

Face à cette situation, ils ont appelé les États membres à unir leurs efforts pour relever les défis mondiaux, sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ils ont également souligné la nécessité pour l’ONU de poursuivre une réforme en profondeur afin d’améliorer l’efficacité de sa gouvernance et de mieux prévenir les conflits dans un monde en pleine mutation.

António Guterres a notamment appelé à mettre fin aux combats, à garantir l’accès humanitaire, à protéger les civils, à promouvoir le désarmement et à renforcer l’obligation de rendre des comptes. En matière de développement durable, il a plaidé pour une réforme de l’architecture financière internationale, un traitement équitable de la question de la dette, l'élargissement de l’accès à des financements à long terme et abordables et la garantie de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Concernant l’intelligence artificielle, le secrétaire général de l’ONU a appelé les pays à la pointe de l’IA à établir des canaux de dialogue et à partager des informations sur les risques liés à la sécurité, en vue de mettre en place un cadre multilatéral de gouvernance des risques liés à l’IA, assorti d’un mécanisme de contrôle indépendant.

Intervenant à l’issue de la séance d’ouverture, le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient enregistré de nombreux résultats majeurs sur les plans intérieur et extérieur, notamment en contribuant, selon lui, au règlement de huit conflits dans le monde. Il a également mis en avant l’initiative du Conseil de la paix proposée par les États-Unis.

De leur côté, les dirigeants de nombreux pays ont partagé le constat que le monde faisait face à des défis sans précédent. Ils ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ONU dans le système multilatéral et appelé à poursuivre la réforme de l’Organisation afin qu’elle puisse répondre plus efficacement à la multiplication des crises.

Le débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU se déroulera du 22 au 28 septembre. Il constitue une importante plateforme permettant aux dirigeants du monde entier de partager leurs visions et de rechercher des solutions aux questions urgentes d’envergure mondiale.

Outre le débat général, la Semaine de haut niveau de cette année comprend également plusieurs réunions de haut niveau consacrées notamment au droit au développement, aux changements climatiques, à l’élévation du niveau de la mer, à la prévention des pandémies et au processus d’élimination des armes nucléaires. -VNA

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