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Bangkok : le métro MRT temporairement perturbé après un court-circuit

Un incident électrique a perturbé le service du MRT à Bangkok le 20 septembre, entraînant une interruption temporaire sur l’ensemble du réseau. Le trafic a ensuite repris dans la plupart des stations, tandis qu’un tronçon restait fermé pour permettre aux équipes techniques de régler complètement le problème.

Bangkok (VNA) - Le service du métro MRT de Bangkok a été temporairement interrompu sur l’ensemble du réseau vers midi le 20 septembre, à la suite d’un incident survenu sur la section aérienne de la ligne entre les stations Tao Poon et Bang Pho, dans le district de Bang Sue, au nord du centre-ville.

L’incident s’est produit vers 12h20 au niveau du système de câbles électriques longeant la route Pracharat Sai 2. Les services de secours et de lutte contre les incendies de Bang Pho sont arrivés sur place à 12h32 et ont identifié, à titre préliminaire, un court-circuit dans le système d’alimentation électrique de la voie.

Bangkok Expressway and Metro (BEM), l’opérateur du MRT, a alors décidé de suspendre temporairement le service sur l’ensemble du réseau afin de procéder aux vérifications techniques nécessaires et de garantir la sécurité des passagers.

À 13h13, BEM a annoncé qu’une partie de l’alimentation électrique avait été rétablie, permettant au service de reprendre dans la plupart des stations. Le tronçon entre Bang Pho et Kamphaeng Phet restait toutefois temporairement fermé.

Les passagers concernés ont été invités à utiliser les stations voisines. Des perturbations d’environ 60 minutes restaient possibles pendant les opérations destinées à résoudre complètement l’incident. -VNA

#ASEAN #service #MRT #Bangkok #métro
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