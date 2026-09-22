Les Philippines et l'UE parviennent à un accord initial sur un accord de libre-échange

Hanoï, 22 septembre (VNA) – Les Philippines et l'Union européenne (UE) ont annoncé, le 22 septembre, avoir réalisé une percée dans les négociations de longue haleine concernant un accord de libre-échange (ALE).

Dans une déclaration commune, le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, et la secrétaire philippine au Commerce et à l'Industrie, Cristina Roque, ont indiqué que les deux parties s'étaient entendues sur la majeure partie du contenu de l'accord, marquant ainsi un progrès significatif et ouvrant la voie à sa finalisation dans les mois à venir.

Selon M. Šefčovič, cet accord, s'il est conclu, permettrait de créer des chaînes d'approvisionnement plus stables et diversifiées, à une époque où la résilience est devenue une priorité stratégique.

L'électronique constitue un secteur clé des échanges bilatéraux : l'UE exporte des aéronefs, de la viande porcine et des produits pharmaceutiques, tout en important des semi-conducteurs, des puces électroniques et des machines industrielles fabriqués aux Philippines.

Par ailleurs, la Commission européenne a déclaré que l'accord devrait stimuler les flux commerciaux et d'investissement en améliorant les conditions pour les exportateurs, les prestataires de services et les investisseurs des deux parties. Il viserait également à supprimer les droits de douane et à améliorer l'accès au marché pour l'UE et les Philippines.

L'UE et les Philippines ont entamé des négociations sur un ALE en 2016, mais le processus a été interrompu un an plus tard pour ne reprendre qu'en mars 2024.

L'UE est le quatrième partenaire commercial des Philippines, avec un volume d'échanges bilatéraux annuels atteignant près de 30 milliards d'euros (35 milliards de dollars).

S'il est officiellement conclu, cet accord serait le dernier en date des accords bilatéraux conclus par l'UE dans sa volonté de diversifier son économie face aux tensions croissantes avec ses partenaires commerciaux traditionnels. Les Philippines deviendraient également le troisième membre de l'ASEAN, après le Vietnam et Singapour, à signer un ALE avec l'UE.

La Commission européenne négocie également des ALE avec la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, tout en œuvrant à la conclusion d'un ALE entre l'UE et l'ASEAN à plus long terme.

Selon M. Šefčovič, l'accord avec les Philippines envoie un signal clair indiquant que l'UE renforce son engagement dans la région indo-pacifique. - VNA