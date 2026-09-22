Politique

Vietnam-États-Unis : renforcer la coopération de défense

Le Vietnam et les États-Unis ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des contenus de coopération en matière de défense déjà convenus, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre, la sécurité maritime, l’industrie de défense et la médecine militaire.

Le général d’armée Phan Van Giang (droite) et le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao. Photo : VNA
Le général d’armée Phan Van Giang (droite) et le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans le cadre de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de la haute délégation vietnamienne à la session de haut niveau du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’à des activités bilatérales aux États-Unis, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu, le 22 septembre au matin (heure locale), à New York, le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao.

Se réjouissant de retrouver le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao, à New York, le général d’armée Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours développer sa coopération avec les États-Unis sur la base des intérêts légitimes des deux parties, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le général d’armée Phan Van Giang a hautement apprécié la coordination du Département de la Guerre des États-Unis pour organiser l’événement consacré à l’« Initiative de recherche des personnes disparues pendant la guerre au Vietnam », dans le cadre de la visite de la haute délégation vietnamienne, soulignant ainsi l’engagement des États-Unis à participer et à contribuer davantage à la « Campagne de 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs » du Vietnam.

Rappelant les bonnes impressions laissées par sa récente visite au Vietnam, le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao, a salué les évolutions positives des relations Vietnam–États-Unis, dans lesquelles la coopération en matière de défense continue de jouer un rôle important pour la paix et la prospérité des deux pays, ainsi que pour la sécurité, la coopération et le développement dans la région.

Il a affirmé que les États-Unis accordaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, jouant un rôle de plus en plus important dans la région. Il a également exprimé le souhait de continuer à élargir la coopération bilatérale dans les domaines du règlement des conséquences de la guerre, de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’aide humanitaire et de la réponse aux catastrophes naturelles.

S’agissant de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, le général d’armée Phan Van Giang a souhaité que les deux parties continuent, dans les temps à venir, de coordonner la mise en œuvre des contenus de coopération déjà convenus, en se concentrant sur le règlement des conséquences de la guerre, la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des militaires américains et vietnamiens morts pendant la guerre, le dialogue bilatéral sur les politiques de défense, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la médecine militaire.

Le général d’armée Phan Van Giang a demandé aux États-Unis de continuer à accorder leur attention et leur soutien au Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment à travers des programmes d’aide aux personnes handicapées, de dépollution et d’amélioration de l’environnement dans les zones touchées.

Les deux parties devraient poursuivre leur coordination pour mettre en œuvre les engagements convenus, contribuant ainsi à garantir un environnement de vie sûr et à améliorer les conditions de vie de la population.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #États-Unis #défense
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.