Politique

Vietnam et Belarus renforcent leurs échanges d’expériences dans l’éducation politique

Le Vietnam et le Bélarus souhaitent renforcer les échanges d’expériences et de méthodes dans l’éducation politique et idéologique au sein de leurs forces armées.

e général de division Leonid Kasinsky, directeur général du Département du travail idéologique du ministère de la Défense de la République du Bélarus (droite) et le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique du Comité central du Parti, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA
e général de division Leonid Kasinsky, directeur général du Département du travail idéologique du ministère de la Défense de la République du Bélarus (droite) et le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique du Comité central du Parti, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Minsk (VNA) – Le général de division Leonid Kasinsky, directeur général du Département du travail idéologique du ministère de la Défense de la République du Bélarus, a présidé, le 22 septembre à Minsk, la cérémonie d’accueil du général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique du Comité central du Parti, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, en visite officielle en ce pays.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia, également membre permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, est à la tête d’une délégation politique de haut niveau de l’Armée populaire du Vietnam en visite officielle en République du Bélarus. L’ambassadeur du Vietnam au Bélarus, Nguyen Van Trung, a participé aux activités de la délégation.

Lors des entretiens, le général d’armée Nguyen Trong Nghia s’est réjoui du développement vigoureux des relations entre les deux pays, notamment de l’élévation, en mai 2025, de leurs relations d’amitié traditionnelle au niveau de partenariat stratégique Vietnam-Bélarus.

Dans ce cadre, la coopération en matière de défense a été identifiée comme l’un des piliers importants des relations bilatérales. Elle bénéficie de l’attention et des efforts des dirigeants des deux ministères de la Défense et a enregistré des résultats concrets. Les principaux domaines de coopération portent notamment sur les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, la formation de militaires et de spécialistes, la communication, l’information et la presse militaires, ainsi que la coopération entre les différentes armées et armes.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia a hautement apprécié les résultats obtenus par l’armée bélarusse dans le domaine de l’éducation politique et idéologique, ainsi que dans le renforcement de la conscience, de la volonté et de la détermination des militaires, menés de manière régulière, rigoureuse et efficace. Ces efforts contribuent à maintenir la stabilité politique et à défendre fermement l’indépendance, la souveraineté et les acquis du développement du Bélarus. Il a souligné qu’il s’agissait également d’expériences précieuses que le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam souhaitait continuer à échanger et à partager avec le Département du travail idéologique du ministère bélarusse de la Défense.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia a proposé que les deux parties poursuivent leur coordination dans la mise en œuvre des domaines prioritaires, notamment les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, la coopération entre les différentes armées et armes, les échanges entre jeunes officiers, la formation de militaires et de spécialistes, ainsi que la communication et l’éducation sur l’histoire des relations d’amitié traditionnelle et étroite entre les deux pays.

Il a également proposé que le Département du travail idéologique du ministère bélarusse de la Défense se coordonne étroitement avec les organismes et unités relevant du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam afin de mettre en œuvre de manière concrète et efficace les contenus convenus entre les deux parties.

De son côté, le général de division Leonid Kasinsky a salué la visite officielle du général d’armée Nguyen Trong Nghia et de la délégation politique de haut niveau de l’Armée populaire du Vietnam en République du Bélarus.

Saluant le rôle du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam dans l’éducation politique et la gestion idéologique des militaires, le général de division Leonid Kasinsky a souligné que les deux pays partageaient de nombreux points communs historiques et honoraient et préservaient la mémoire des héros tombés pour l’indépendance et la liberté de leur patrie.

Dans les conditions actuelles, les organismes chargés du travail politique ont pour mission importante d’éduquer les militaires à la fidélité à la patrie et au service du peuple. Selon le général de division Leonid Kasinsky, les forces armées des deux pays disposent ainsi d’un potentiel et d’une riche expérience dans ce domaine, constituant une base pour renforcer davantage la coordination, les échanges d’expériences et le partage de méthodes et de pratiques efficaces.

Outre l’éducation politique et idéologique au sein des forces armées, le Bélarus accorde également une grande importance à l’éducation patriotique de la population, notamment des jeunes, à travers des clubs, des cours d’éducation patriotique liés aux activités militaires et des activités organisées dans les établissements scolaires.

Le général de division Leonid Kasinsky a souhaité que les deux parties poursuivent, dans les temps à venir, leurs échanges sur la coopération entre les organismes politiques des forces armées des deux pays.

Le même jour, le général d’armée Nguyen Trong Nghia et la délégation des hauts responsables politiques de l’Armée populaire du Vietnam se sont rendus au Monument de la Victoire pour y déposer une gerbe, ont visité le Musée national de l’histoire de la Grande Guerre patriotique et ont rencontré d’anciens spécialistes bélarusses ayant apporté leur aide au Vietnam.- VNA

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