La VNA prône à Moscou un mécanisme mondial de vérification face aux infox

Hanoi (VNA) - Plus de 2.000 participants venus de 80 pays ont participé mardi 22 septembre à Moscou, en Russie, au forum «Dialogue sur les fausses informations 4.0» tenu dans le cadre du Forum des médias de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

Dans son allocution de bienvenue, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné le rôle crucial des médias régionaux dans la lutte contre les fausses informations et le renforcement de la confiance du public. Il a également exhorté les médias à faire preuve de professionnalisme et à renforcer leur coopération en matière de vérification de l’information.

​Des experts internationaux, des représentants gouvernementaux, des représentants des médias et des membres du monde des affaires ont discuté des moyens de contrer la désinformation et échangeront sur les meilleures pratiques et approches en la matière.

Dans son intervention intitulée «Bâtir la confiance dans un environnement informationnel sans frontières», la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et cheffe adjointe de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vu Viêt Trang a proposé une initiative visant à mettre en place un mécanisme de partage des résultats de vérification des faits et des systèmes d’alerte précoce.​

Cette initiative a pour objectif de réduire les délais de vérification, permettant ainsi aux agences de presse membres de l’OANA de diffuser plus rapidement des informations fiables au public.​

Dans un contexte où les fausses informations se propagent au-delà des frontières et sur de multiples plateformes en l’espace de quelques minutes, aucun organe de presse ne dispose à lui seul des ressources nécessaires pour vérifier chaque information.

​Par conséquent, les agences de presse doivent passer de modèles de vérification isolés à une approche connectée — en partageant les contenus suspectés d’être des fausses informations et en échangeant les résultats de vérification — afin de garantir que des informations fiables parviennent plus rapidement aux médias et au public.​

La directrice générale de la VNA a fait savoir que la VNA élabore une approche en trois volets pour la vérification de l’information : vérifier les informations à la source, recourir à la technologie pour repérer et détecter les nouvelles douteuses, et mettre en place des canaux de vérification rapide, affirmant ainsi son rôle d’agence de presse de premier plan.​

Grâce à un accès rapide aux sources d’information et à un vaste réseau de journalistes, les agences de presse ont pour mission particulière de garantir la fiabilité de l’ensemble de l’écosystème médiatique, a-t-elle indiqué.

​Le forum «Dialogue sur les fausses informations » se tient chaque année à Moscou depuis 2023. Il est devenu l'une des plus grandes plateformes au monde consacrées à la lutte contre la désinformation. – VNA

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