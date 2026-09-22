Politique

Le leader Tô Lâm reçoit le secrétaire par intérim de la Marine américaine à New York

Le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et souhaite œuvrer avec eux pour assurer un développement stable, substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique global entre les deux pays, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (à droite) serre la main du secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, à New York, le 22 septembre. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (à droite) serre la main du secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, à New York, le 22 septembre. Photo : VNA

New York (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a reçu mardi matin 22 septembre (heure locale) à New York le secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, dans le cadre de son déplacement pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le leader vietnamien a exprimé sa satisfaction de retrouver M. Hung Cao et l’a félicité pour sa nomination au poste de secrétaire de la Marine par le président américain Donald Trump. Il a salué ses contributions aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que ses liens étroits et son attachement à sa terre natale vietnamienne.

Il a exposé les principales priorités et objectifs de développement du Vietnam pour la période à venir, soulignant que la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs et des fondements essentiels du développement national.

« Le Vietnam cherche à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources nationales et internationales, tout en tirant parti des connaissances, de la technologie, de l’expertise en gestion et des ressources humaines de haute qualité pour soutenir le développement », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il a souligné que le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et souhaite collaborer avec eux pour garantir que le partenariat stratégique global entre les deux pays se développe de manière stable, substantielle, efficace et durable, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur le fait que les liens économiques et commerciaux constituent un pilier et un moteur essentiel des relations bilatérales. Il a exprimé l’espoir que les deux parties favoriseraient un commerce équilibré, stable et durable, résoudraient rapidement les questions en suspens lors des négociations et progresseraient vers la signature d’un accord commercial réciproque afin de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays.

Il a également appelé les États-Unis à renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’énergie et des chaînes d’approvisionnement, tout en continuant à mettre en œuvre efficacement les accords de coopération en matière de défense et de sécurité dans le cadre du partenariat stratégique intégral, le traitement des séquelles de la guerre demeurant une priorité.

Le leader vietnamien a qualifié la remise aux États-Unis d’objets provenant de l’ancien camp du Corps des marines «Camp Reasoner» à Dà Nang de geste significatif, accompli dans un esprit de bonne volonté et d’humanisme, contribuant à honorer les valeurs de paix, de guérison et de réconciliation entre les deux pays.

Évoquant ses rencontres avec près de 2.000 compatriotes d’outre-mer et amis internationaux au cours de son voyage, il s’est félicité de voir les communautés vietnamiennes aux États-Unis et dans le monde entier connaître un succès et une considération croissants, jouissant d’un statut social en hausse et apportant une contribution significative à leurs pays d’accueil.

Il a affirmé que le Parti et l’État considèrent les Vietnamiens résidant à l’étranger
comme une partie indissociable de la nation, une ressource nationale précieuse et un pont d’amitié entre le Vietnam et les autres pays. Il a exprimé l’espoir que M. Hung Cao continuerait d’apporter une contribution positive aux relations entre le Vietnam et les États-Unis et de renforcer les liens entre la communauté vietnamienne aux États-Unis et sa terre natale.

De son côté, M. Hung Cao s’est dit honoré de la confiance que le président Donald Trump lui a témoignée en lui confiant d’importantes responsabilités, notamment celle de promouvoir les relations de défense entre le Vietnam et les États-Unis, conformément aux intérêts et aux aspirations des deux parties, et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique.

Il a affirmé que les États-Unis accordent de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et soutiennent un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, jouant un rôle de plus en plus important dans la région.

Il a déclaré que le potentiel de coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l’économie, le commerce, la science et la technologie, ainsi que la défense et la sécurité, est considérable. À son poste actuel, il s’est engagé à continuer de soutenir et de promouvoir des relations plus substantielles et plus efficaces entre le Vietnam et les États-Unis, aux niveaux bilatéral, régional et mondial.

Faisant écho aux analyses du secrétaire général et président Tô Lâm, M. Hung Cao a souligné que la coopération en matière de défense, y compris dans le domaine de la sécurité maritime, joue un rôle essentiel pour promouvoir la paix et la prospérité des deux pays, ainsi que la sécurité, la coopération et le développement dans la région.

M. Hung Cao a exprimé le souhait d’élargir davantage la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’aide humanitaire, de la réponse aux catastrophes et de la résolution des défis régionaux communs.

Tout en remerciant le Vietnam pour sa coopération active dans la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre et d’avoir facilité le transfert d’objets provenant de l’ancien Camp Reasoner, il a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir le Vietnam pour remédier aux conséquences de la guerre.

Le secrétaire par intérim de la Marine des États-Unis s’est félicité du développement rapide du Vietnam ces dernières années, et a exprimé de grands espoirs quant à de nouvelles avancées dans les années à venir.

Il a hautement apprécié ce qu’il a qualifié de décisions et d’actions historiques prises par le secrétaire général et président Tô Lâm ainsi que par d’autres dirigeants vietnamiens. Il a affirmé continuer à soutenir et à contribuer aux efforts visant à renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne aux États-Unis et sa contribution à la paix, à la résilience et au développement du Vietnam, ainsi qu’aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Le secrétaire général et président Tô Lâm et M. Hung Cao ont convenu que, en s’appuyant sur les réalisations importantes déjà accomplies, les deux parties devaient continuer à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global, à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance, et à élargir une coopération mutuellement bénéfique, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde. – VNA

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