La diplomatie entre les peuples renforce l’amitié sino-vietnamienne



Hô Chi Minh-Ville, 22 septembre (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé, le 22 septembre, une réunion à l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (1er octobre 1949-2026), soulignant le rôle de la diplomatie entre les peuples dans le renforcement de l’amitié et de la solidarité sino-vietnamiennes.



S’exprimant lors de l’événement, To Thi Bich Chau, vice-présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Chine (VCFA) à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les relations d’amitié et de bon voisinage entre le Vietnam et la Chine, établies par le président Hô Chi Minh et le président Mao Zedong et entretenues par des générations de dirigeants et de populations, n’avaient cessé de se consolider et constituaient un précieux atout pour les deux pays.



Le partenariat de coopération stratégique intégral a enregistré des progrès significatifs ces dernières années, avec des échanges réguliers de haut niveau et une coopération élargie dans de nombreux domaines. Les échanges culturels, éducatifs et touristiques, les contacts entre les populations ainsi que les liens entre les localités ont également bénéficié d’une attention accrue.



Dans ce contexte, To Thi Bich Chau a déclaré que l’Association d’amitié Vietnam-Chine à Hô Chi Minh-Ville considérait le développement des échanges et de la compréhension mutuelle avec les localités, les organisations et les populations chinoises comme l’une de ses principales missions, contribuant ainsi au développement positif des relations bilatérales.



L’Association continuera d’organiser des activités en faveur de la paix et de l’amitié, des échanges culturels et une coopération éducative, tout en développant la diplomatie entre les peuples sur la base de valeurs culturelles partagées, afin d’approfondir davantage les relations bilatérales et d’apporter des avantages concrets aux populations des deux pays, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, Xu Zhou, consul général par intérim de Chine à Hô Chi Minh-Ville, a remercié l’HUFO pour l’organisation de cette rencontre, soulignant que les 77 années écoulées depuis la fondation de la République populaire de Chine avaient été marquées par une histoire glorieuse de l’amitié sino-vietnamienne. Il a ajouté que les peuples chinois et vietnamien avaient combattu côte à côte pour l’indépendance et la libération nationales.



« Les peuples sont le fondement et la source de la force des relations sino-vietnamiennes », a-t-il souligné, précisant que le Consulat général de Chine et le Bureau des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville collaboraient étroitement depuis le début de l’année pour organiser d’importantes activités et développer les échanges entre les populations des deux pays.



« Le Consulat général continuera de travailler en coordination avec le Bureau des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville afin de renforcer le rôle de la diplomatie entre les peuples en tant que pont entre les deux pays, d’approfondir la coopération concrète entre Hô Chi Minh-Ville et les collectivités locales chinoises et de favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié entre leurs peuples », a déclaré Xu Zhou.- VNA

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